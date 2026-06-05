Un de cada tres joves i la meitat dels immigrants estan en situació de pobresa després de pagar el seu habitatge
El pagament de l'habitatge empeny a més d'un de cada cinc espanyols a la pobresa, elevant la taxa general fins al 23%
Gabriel Santamarina
L'habitatge empeny a la pobresa a una part creixent dels qui ja tenien menys marge per a afrontar-la. Un de cada tres llars joves —el 32,9%— i més de la meitat de les famílies immigrants —el 52,3%— estan en situació de pobresa una vegada descomptats dels seus ingressos el pagament del lloguer o de la quota hipotecària, així com la resta de despeses associades, segons un estudi elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), que eleva fins més d'un de cada cinc els ciutadans que estan en aquesta situació en part per culpa de sobrepagar per la seva casa.
Espanya ha convertit l'accés a l'habitatge en una nova frontera de desigualtat. Encara que les estadístiques llancen que només el 9% de les llars dedica més del 40% dels seus ingressos a l'allotjament —tenint en compte tant les despeses relacionades amb la hipoteca o el lloguer, així com els de manteniment de l'habitatge—, la realitat és que aquells encapçalats per joves o immigrants aquest percentatge es dispara fins al 19,6% i el 25,8%, respectivament.
Segons els autors de l'informe, els professors Francisco Pérez i José García Montalvo (amb el suport dels economistes Carlos Albert, Eva Benages i Ángel García), "la limitada oferta d'habitatge públic de lloguer social agreuja el problema i impedeix oferir solucions a aquestes llars". Addicionalment, l'estudi ressalta que, entre 2021 i 2025, a penes s'han construït 454.000 habitatges nous, mentre la creació de llars llars ha crescut en 965.000. "Espanya només ha construït un 45% dels habitatges que farien falta per a acollir les noves llars que s'han creat. Si en 2007 es construïen 14 habitatges per cada mil habitants, en 2025 no arribaven a 2. Així doncs, l'escassetat relativa d'habitatge acumulat augmenta, generant increments de preus en el mercat d'habitatge nou que es traslladen al d'habitatge usat i al de lloguer", resumeixen.
Aquesta situació és més complexa allí on es concentra la demanda, principalment en les zones que atreuen més població per les seves millors oportunitats laborals i educatives, així com en algunes zones costaneres residencialment atractives. És el cas de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana i Andalusia, que conjuntament representen el 60% de la població i, en concret, les províncies de Madrid Barcelona, València, Alacant i Màlaga, principalment en les seves capitals i àrees metropolitanes.
L'habitatge eleva el nombre de llars en situació de pobresa
L'informe de la Fundació BBVA i l'IVIE situa la taxa de pobresa general en el 19,5%. No obstant això, si es calcula la renda disponible que queda després de cobrir els costos associats a l'habitatge, aquesta s'eleva en quatre punts, fins al 23%. El salt és molt més acusat en els col·lectius amb menys marge d'elecció residencial: en les llars joves la taxa passa del 24,5% al 32,9% i entre la població estrangera, del 44,7% al 52,3%. Això és especialment rellevant, perquè el 45% de la població jove i el 63% de la immigrant resideix en lloguer, més susceptible dels moviments del mercat.
"Els immigrants laborals sofreixen majors problemes d'accés a l'habitatge perquè els seus baixos nivells d'ingressos i d'estalvi i la feblesa dels seus suports patrimonials familiars els dificulta o impedeix la compra. Els treballadors estrangers, especialment els no comunitaris, es concentren en sectors pitjor remunerats (serveis domèstics, hostaleria, agricultura, construcció, etc.), en ocupacions menys qualificades i amb pitjors condicions laborals. En el cas dels joves, les dificultats per a acumular estalvi pels baixos salaris, el retard en la recepció d'herències i uns criteris més prudents d'accés al crèdit hipotecari expliquen aquest desplaçament cap al lloguer, no perquè aquest últim resulti més barat, sinó perquè exigeix un menor desemborsament inicial que el necessari per a accedir a l'habitatge que la propietat", desenvolupen els autors.
Més enllà de la tendència en aquests col·lectius, en els últims 20 anys, en l'àmbit estatal el lloguer ha guanyat pes: ha passat d'haver-hi 2,1 milions d'inquilins al país a 3,9 milions. En total, el 20% de la població espanyola resideix en aquest règim, la qual cosa suposa un problema —segons l'informe— perquè, "en existir molt poc lloguer social i ser l'única alternativa per a les llars amb baixos ingressos, els inquilins fan major esforç financer per a cobrir les despeses d'allotjament".
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sara Costa, l’alcaldessa que enguany és administradora de la Patum
- Aurelio Rojas, cardiòleg, adverteix que dormir amb diversos coixins és el primer senyal d'alarma: 'Pot ser que el cor no funcioni bé