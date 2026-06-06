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Canvi d’opinió

La Generalitat recomana ara teletreballar qui visqui o treballi a Barcelona per la visita del Papa

El Govern havia defensat aquesta mateixa setmana que

no seria un bon missatge que quan hi ha visites de caps d’Estat no es pugui assegurar la mobilitat

dels treballadors

Muntatge d’escenaris, estructures i pantalles gegants a l’entorn de la basílica de la Sagrada Família davant la pròxima visita del Papa. Els preparatius avancen als accessos al temple per acollir els actes previstos, a Barcelona, el 4 de juny del 2026. Barcelona. AUTOR: Manu Mitru | EPC

Muntatge d’escenaris, estructures i pantalles gegants a l’entorn de la basílica de la Sagrada Família davant la pròxima visita del Papa. Els preparatius avancen als accessos al temple per acollir els actes previstos, a Barcelona, el 4 de juny del 2026. Barcelona. AUTOR: Manu Mitru | EPC / MANU MITRU / EPC

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El Periódico

Barcelona

El Ministeri de Treball va reclamar a les empreses de Madrid, Catalunya i les Canàries que facilitin al màxim el teletreball als seus empleats per evitar problemes de mobilitat durant la visita del Papa. Però dimarts, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va descartar fer aquesta recomanació als catalans a l’argumentar que la tasca del seu Executiu és, precisament, garantir la mobilitat.

Doncs bé, aquest dissabte, pocs minuts després que Lleó XIV aterrés a Madrid, la Generalitat aconsella que qui pugui teletreballi dimarts vinent i dimecres, que són els dies que el Pontífex visitarà Catalunya.

«Aquests dos dies en què estarà en alerta el Pla de Protecció Civil (Procicat), recomanem el teletreball si les característiques del lloc de treball ho permeten per millorar la mobilitat, que sabem que quedarà afectada», ha afirmat la subdirectora de Coordinació i gestió d’emergències de Protecció Civil, Imma Solé, en una atenció als periodistes, segons recull ACN.

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) depèn del Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat.

La visita del Papa a Catalunya coincideix, a més, amb les proves de selectivitat i la mobilització que els professors han anunciat per al dimarts, dia 9. Preguntada per això últim, Solé ha assenyalat que el «dia a dia continuarà» i que vetllaran perquè «es pugui combinar» la protesta «amb una visita que tindrà molta afluència».

Les paraules de Solé contradiuen el discurs de Paneque, que a principis d’aquesta setmana va defensar que no seria un bon missatge que quan hi ha visites de caps d’Estat el Govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors i, per això, va apostar per defensar l’ampliació de freqüències i de capacitat de trens i autobusos durant aquells dies.

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Segons el parer de la consellera, el teletreball s’ha recomanat en altres ocasions davant «fets sobrevinguts» o derivats de la climatologia, però no quan s’han produït grans esdeveniments o visites de polítics internacionals, com pot ser el Tour de França.

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