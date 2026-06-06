La meitat de les compres d’immobles a la Catalunya central es fa sense préstec hipotecari
Durant l’any passat es van signar un total de 6.675 compravendes al territori, mentre el nombre de préstecs hipotecaris va ser de 3.324
La meitat de les operacions de compravenda d’immobles davant de notari a la Catalunya central el 2025 es van fer sense finançament hipotecari, segons es constata en l’estadística del Col·legi Notarial de Catalunya. Així, si durant l’any passat es van signar un total de 6.675 compravendes, el nombre de préstecs hipotecaris va arribar als 3.324, que representa el 49,8% de les operacions autoritzades a les notaries. Aquest percentatge ha escalat tres punts respecte del 2024, segons el mateix recull estadístic, i pràcticament 5 punts en relació al 2021.
Respecte de l’any anterior, el nombre d’hipoteques signades a les comarques centrals ha augmentat el 15,86%, i ha crescut el 26,34% en relació al 2021. Per la seva banda, la quantitat total de compravendes experimenta un creixement del 8,25% interanual, i del 14,02% respecte de quatre anys abans.
Entre les capitals de comarca, l’increment més notable de compravendes es va experimentar a Berga, amb un augment anual del 50%, seguit de Manresa, amb un increment del 13%. A la resta de capitals també es van registrar evolucions positives (de l’11% a la Seu; del 3% a Igualada;i del 2% a Solsona), tret de Puigcerdà, on van recular prop del 8%.
El ritme de préstecs hipotecaris va anar a l’alça a totes les capitals, especialment a Berga, el 46% més.
Tendència consolidada
Durant el 2025, al conjunt de Catalunya es van autoritzar un total de 158.446 compravendes d’immobles, el 9% més que el 2024. A diferència del conjunt de l’estat, on les operacions van descendir un 27%, Catalunya consolida així la tendència a l’alça iniciada el 2023. El preu mitjà per metre quadrat també va continuar creixent, en situar-se en 2.289 euros, un 9% més que el 2024.
Del total de compravendes realitzades, 116.502 van correspondre a habitatges, dels quals 93.259 van ser pisos i 23.243 habitatges unifamiliars. Segons les dades del V Observatori Notarial que elabora el col·legi professional, els ciutadans d’entre 41 i 55 anys continuen liderant les compravendes, tot i que el grup d’entre 26 i 40 anys se situa molt a prop. Per estat civil, la diferència entre casat/a i solter/a cada vegada és menor.
Les compravendes realitzades per estrangers també van assolir màxims històrics, amb 22.520 operacions el 2025, un 4% més que el 2024. França (14,71%), Itàlia (9,77%) i el Marroc (9,12%) es mantenen entre les nacionalitats que més immobles adquireixen a Catalunya. El preu mitjà per metre quadrat de les compravendes d’habitatge per part de ciutadans estrangers se situa en 2.760 euros, un 21% per sobre del total de compravendes.
Pel que fa als préstecs hipotecaris, durant el 2025 se’n van autoritzar un total de 85.506, un 16% més que l’any anterior, en la línia del conjunt de l’estat(+14%). Es tracta, a més, de la xifra més alta de l’última dècada. Actualment, el 46% de les compravendes a Catalunya es fan sense finançament hipotecari, quatre punts percentuals menys que a la Catalunya central.
Per franges d’edat, els ciutadans d’entre 26 i 40 anys van liderar, per segon any consecutiu, l’autorització de préstecs, tot desplaçant la franja de 41 a 56 anys.
Tot i el fort creixement observat durant el 2025 a Catalunya, el mercat immobiliari ha iniciat el 2026 amb una lleugera moderació en el nombre d’operacions. Així, durant el primer trimestre de l’any es s’han formalitzat 36.931 compravendes, el 4% menys que en el mateix període del 2025. El mateix passa amb les compravendes realitzades per ciutadans estrangers, que també van iniciar el 2026 amb una caiguda del 14%. Pel que fa als préstecs hipotecaris, en el primer trimestre del 2026 es mantenen pràcticament estables respecte al mateix període de l’any anterior. n
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h