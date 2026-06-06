El nombre de donacions es dispara a la Catalunya central durant el 2025
Els notaris atribueixen una bona part de l’augment de les donacions a la voluntat dels pares d’ajudar els fills en l’adquisició d’un habitatge
La quantitat de testaments s’estanca i el d’herències recula al territori
ACN
El nombre de donacions davant de notari va a l’alça. I ho fa d’una manera molt rellevant al conjunt del territori. Durant el 2025, a les poblacions de la Catalunya central que disposen de notaria el nombre va créixer de 140, el que suposa un increment percentual del 16,09%, una xifra inferior a l’augment mitjà experimentat al conjunt català, però tot i així molt significatiu, segons el resum estadístic de l’any elaborat pel Col·legi Notarial de Catalunya. El 2021, la xifra estava situada en 927, però un any després reculava fins a les 841, el 9,3% menys, i fins a les 812 el 2023. El 2024 va experimentar un repunt, fins a les 870, i el 2025 la tendència positiva s’ha consolidat en escreix.
Segons destaquen els notaris, la donació és una bona opció per cedir el patrimoni, perquè evita les discussions en repartir les herències. A més, permet que els pares puguin ajudar als seus fills quan estan en dificultats econòmiques o per afrontar un canvi econòmic en la seva vida, com és el cas de la compra d’un immoble. La donació de diners o d’un immoble per aquesta via fa que el receptor hagi de pagar menys impostos. Si bé la donació està subjecta a l’impost sobre successions i donacions, en les donacions a descendents (fills, nets, besnets, rebesnets o quadrinets) d’un habitatge que ha de constituir el seu primer habitatge habitual o de diners destinats a l’adquisició d’aquest habitatge, es pot aplicar una reducció del 95 % del valor de l’immoble o de l’import donats, amb una reducció màxima de 60.000 euros, segons fixa la llei.
Entre els requisits per acollir-se a aquest supòsit també figura que el perceptor no tingui més de 36 anys i que la base imposable total en la darrera declaració de renda no sigui superior als 36.000 euros, una vegada deduïts els mínims personals i familiars. En el cas de donacions de diners, la persona perceptora ha d’adquirir l’habitatge en el termini de sis mesos a comptar de la data de la donació.
Mentre augmenta el nombre de donacions en vida al territori, el d’herències s’estanca, i puja un minso 1,09% el 2025 respecte de l’any anterior, fins a les 3.786. En el període 2021-2025, el nombre ha caigut el 6,66%, segons les dades del Col·legi Notarial.
Al conjunt de Catalunya, les donacions en vida van augmentar més d’un 20% l’any 2025, fins a gairebé 23.000, un màxim històric des del 2007, i la tendència es manté el primer trimestre del 2026, segons el V Observatori Notarial que elabora el col·legi professional. En canvi, l’adjudicació d’herències va a la baixa des del 2023. L’any passat se’n van adjudicar 60.323, la meitat de les quals d’entre 100.000 i 500.000 euros, i amb una mitjana de 237.000 euros heretats. La franja d’edat més receptora té entre 56 i 70 anys, i va augmentant «a causa de l’envelliment de la població», segons destacava el col·legi durant la presentació de l’informe, que afegia que l’any passat es van fer 15.738 donacions en vida de pares a fills, molt superior a les poc més de 12.000 de l’any anterior. Segons l’observatori, aquesta tendència s’està mantenint en l’inici d’aquest any 2026: així, durant el primer trimestre s’han tramitat 6.188 donacions, el 20% més que les que s’havien autoritzat l’any passat a aquestes alçades (5.141).
Cauen les herències
Per contra, les herències reculen lleugerament per segon any consecutiu al conjunt de Catalunya, amb 60.320 d’adjudicades. Els notaris han comptabilitzat unes 2.400 herències d’entre 1 i 5 milions d’euros, 225 herències de més de 5 milions d’euros, i també un petit grup d’herències superiors a 100 milions d’euros.
D’altra banda, hi va haver 9.711 renúncies autoritzades a rebre una herència (xifra estable els últims anys), el principal motiu de la qual són els deutes que inclouen, seguit de la càrrega fiscal associada per a poder rebre-la.
A la Catalunya central, la figura de la renúncia a l’herència, en canvi, ha caigut prop del 4% durant el 2025 en relació a l’any anterior, i suma un descens de més de l’11% des de l’any 2021, segons les dades del col·legi.
Quant al nombre de testaments, l’evolució a les comarques centrals ha estat positiva, el 2025, amb un increment de l’1,28% respecte de l’any anterior, fins als 7.769, i de més del 14% en el conjunt del període 2021-2025.
En el conjunt de Catalunya, els testaments van assolir xifres «rècord» l’any passat, segons els notaris. En total se’n van autoritzar 144.140, el 3% més que el 2024. Així, Catalunya continua situant-se entre els territoris europeus amb un percentatge més elevat de ciutadans que formalitzen el seu testament.
El territori al detall
Si bé el nombre de donacions ha augmentat el 16% al conjunt de les comarques centrals, l’evolució per municipis amb notaria ha estat desigual. Així, si bé creixen a Manresa el 5,45%, fins a les 290, a Igualada reculen el 30%, fins a les 169. S’incrementen també significativament a la Seu d’Urgell (66%, fins a les 163), però cauen a Puig-reig, Sant Joan de Vilatorrada i Vilanova del Camí.
Quant a la quantitat d’herències, baixa a Manresa, on l’any passat hi va haver més volum (1.056), però augmenta a Igualada (5,5%) i a la Seu d’Urgell (7%), les altres dues poblacions amb més actes notarials d’aquestes característiques. Pel que fa a les renúncies a herències, només Manresa va superar el centenar l’any passat (139), amb una reducció del 14% en relació a l’any anterior. Igualada va fregar la centena (99), amb un augment del 23% anual, però amb una davallada de més del 27% respecte del 2021.
Per la seva banda, els testaments augmenten a la capital del Bages en relació al 2024 (4%, fins als 2.132), però reculen a Igualada (0,8%, fins als 1.382). Amb tot, en el conjunt del període 2021-2025, el nombre de testaments ha crescut del 31% a la capital de l’Anoia, mentre a Manresa ho ha fet per sota del 9%.
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