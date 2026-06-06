Pepco obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa
La cadena 'low cost' al centre porta una gran afluència de clients i la reactivació d’un local fins ara buit
La cadena de moda i productes per a la llar de baix cost Pepco ha obert aquest divendres una nova botiga al número 9 del carrer Guimerà de Manresa, en un local que feia anys que estava tancat i disponible per llogar. L’espai comercial, situat en un dels principals eixos de vianants de la ciutat, torna així a reactivar-se amb una nova proposta que ha despertat força expectació entre els compradors des del primer dia amb grans cues.
La marca, d’origen polonès, s’ha consolidat en els últims anys com una de les grans cadenes europees del sector low cost, amb una oferta centrada en roba per a tota la família, productes de la llar, decoració i articles d’ús quotidià a preus molt ajustats.
El local del carrer Guimerà té un passat comercial divers. Anteriorment, havia estat ocupat per la cadena Oysho, i encara abans també hi havia funcionat una botiga de Massimo Duti i Levi’s. En els darrers anys, però, l’espai havia quedat buit i sense activitat, pendent de trobar un nou operador.
Amb aquesta obertura, Pepco reforça la seva presència a la Catalunya central i s’afegeix a l’oferta comercial del centre de la ciutat. L'horari d'obertura serà de 9:50 h del matí interrompudament fins a les 20:50h de la nit, de dilluns a dissabte.
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