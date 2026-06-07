SECTOR IMMOBILIARI
El boom de l’habitatge mostra els seus primers signes de fre: menys vendes i pujades de preu
En el primer trimestre van caure lleugerament el nombre de compravendes i els creixements interanuals comencen a ser més modestos, especialment en el lloguer
Gabriel Santamarina
El mercat residencial ha arrencat l’any sembrant els primers dubtes sobre la durada del boom de l’habitatge: els preus no deixen de pujar, tot i que a ritmes més moderats, i les vendes es mantenen sòlides, però la situació macroeconòmica ha obert les primeres esquerdes, especialment després que el conflicte a l’Iran i el tancament de l’estret d’Ormuz hagin fet pujar l’euríbor més de mig punt, fet que es tradueix en un encariment del cost de les hipoteques, principal motor del sector.
En els primers tres mesos de l’any es van registrar 178.473 compravendes, un 2,5% menys que en el mateix període del 2025, segons l’INE. Tot i que aquestes dades podrien marcar un abans i un després, la realitat és que es tracta d’un dels millors trimestres de la sèrie històrica. No obstant, malgrat l’anterior, en els últims mesos, els augments interanuals en el nombre de cases venudes ha anat a poc a poc esborrant-se, de manera que ja no es bat un nou rècord cada poques setmanes.
En els mesos del confinament de la covid, es va produir una forta caiguda en el nombre de compravendes, que va arribar al 42% en el segon trimestre. Posteriorment, la recuperació va ser a ‘V’ i es van firmar pujades superiors al 80%. El 2022 i el 2023, després de la pujada dels tipus d’interès arran de l’esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, van tornar els retrocessos interanuals, però ràpidament –amb les primeres baixades de l’euríbor– el mercat es va tornar a accelerar. Ara la tendència és similar a la de tres o quatre anys enrere, amb un clar esgotament, almenys, ha arribat a un punt d’inflexió.
Des de la consultora Atlas Real Estate recorden que el temps mitjà necessari per vendre un habitatge s’ha anat dilatant progressivament a les grans ciutats, especialment en els últims sis mesos. Per exemple, a Barcelona i Madrid el període mitjà ha passat de menys de 30 dies a acostar-se i superar, respectivament, els 50. Entre els motius que assenyalen hi ha que les taxes d’esforç elevades redueixen la mida efectiva del mercat, hi ha menys oferta disponible i més competència entre compradors i, com que les transaccions es fan a preus molt alts, els compradors s’ho pensen més.
L’euríbor, primer factor que alenteix
En els últims dos mesos, arran dels esdeveniments internacionals, l’euríbor –índex al qual es referencien les hipoteques– s’ha disparat des de l’entorn del 2,25% fins a fregar el 2,85%: més de mig punt que es traduiria en un encariment de la quota d’uns 450 euros l’any en un préstec mitjà. Això, clarament, té les seves repercussions en l’activitat del mercat. «Lògicament, refreda els compradors més dependents de finançament variable. Pot moderar el nombre d’operacions», comenta Héctor Tramullas, director general de Gilmar.
Encara això no s’ha traslladat al nombre d’hipoteques concedides. En el primer trimestre –segons l’INE–, es van firmar 131.554 crèdits vinculats a l’habitatge, un 9,65% més que en el mateix període del 2025. Tot i que es tracta d’un creixement espectacular, és més baix al registrat entre mitjans del 2024 i la meitat del 2025, quan es van arribar a augments interanuals entre el 15% i el 32%. Igual com en les compravendes, els creixements interanuals tendeixen a zero.
Els preus no donen treva, ¿per ara?
Malgrat l’anterior, hi ha una realitat indubtable: els signes de debilitat no s’han traslladat del tot als preus de venda encara, que segueixen a l’alça. És més, segons la font, els creixements interanuals de la vivenda en venda superen el 10 %. CaixaBank Research justifica que aquesta situació es deu al «persistent i creixent desequilibri entre oferta i demanda». «Els visats d’obra nova van créixer un 9% interanual, arribant a les 141.135 unitats; mentrestant, pel costat de la demanda, es van crear 242.200 noves llars», desenvolupa al seu últim article l’economista de la casa d’anàlisi de l’entitat, Pedro Álvarez Ondina.
Al contrari, on sí que es comença a detectar un lleuger canvi de tendència és en el lloguer, que sol anticipar les tendències dels preus de venda. En aquest mercat, els creixements interanuals estan en el 4%, lluny de les cotes de gairebé el 14% del 2024 i de l’11,5% el 2025, prenent com a base les dades d’Idealista, que són només d’oferta (anuncis), però que són un dels pocs disponibles en aquesta matèria. La relaxació en dades comparatives anticipa uns mesos per davant de certa relaxació, en part perquè l’esforç per lloguer estan arribant ja a cotes importants. Segons dades de Fotocasa i InfoJobs, l’espanyol mitjà va destinar el 50 % del seu sou brut al pagament del lloguer del seu habitatge el 2025, davant del 47 % del 2024.
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- Pep Guardiola inaugura a la Salle la segona Cruyff Court de Manresa
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme