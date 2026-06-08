Ampans i el Barça fan de l’esport una eina de transformació social
Més d’una vintena de joves del Bages participen en un projecte socioeducatiu impulsat per la fundació blaugranan
La iniciativa va aterrar a Manresa el curs 2024 i compta amb uns 600 beneficiaris a Catalunya
Dividits en quatre grups de cinc integrants, una vintena de joves subjecten amb la boca un got de plàstic amb un dit d’aigua i han d’anar omplint un altre vas ubicat a uns cinquanta metres de la línia de sortida. Els participants, per ordre, han de completar un recorregut en línia recta fins arribar al seu objectiu i abocar el líquid ajupint-se i girant el coll. Guanya la formació que ha dipositat més quantitat d’aigua. És una de les activitats guiades i reflexives que organitzen el Josep i el Sandro, dos educadors del programa Barça Activa’t, impulsat per la Fundació FC Barcelona i que el curs 2024 va aterrar a Manresa de la mà d’Ampans.
Es tracta d’una iniciativa socieducativa que utilitza l’esport com a eina de transformació social i que es va posar en marxa el 2023. Va dirigit a infants i adolescents que presenten diferents necessitats de suport i diversitat funcional, així com alguna vulnerabilitat associada amb aspectes socials i econòmics. Actualment, el projecte compta amb uns 600 participants arreu de Catalunya, amb un total de divuit municipis: cinc a les demarcacions de Barcelona i Girona, i quatre a Lleida i Tarragona.
Al Bages, 23 joves es beneficien d’un programa que promou el desenvolupament de la seva autonomia personal i capacitat d’adaptació a través d’una experiència motivadora i significativa com la pràctica esportiva
El projecte es desenvolupa amb una periodicitat de dues sessions setmanals de dues hores de durada a l’Escola Jeroni de Moragas d’Ampans, a Santpedor. La temporada de les activitats s’inicia a l’octubre i finalitza a finals de maig, replicant, pràcticament, el mateix període d’un curs escolar, segons explica el coordinador de Barça Activa’t Raül Pardo. «El que busquem és oferir els joves un espai segur a partir d’una sèrie d’activitats, normalment en temps extraescolar. En les dues sessions combinem la part més esportiva, unes tres hores, amb una de feina a l’aula o tasques comunitàries», explica.
Regió7 va assistir a una de les últimes sessions del curs 2025/26, que van tenir lloc de 2/4 de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, en què els joves van gaudir de diferents propostes esportives a l’espai exterior del centre escolar.
Una filosofia d’activitats que segueix la metodologia estructurada impulsada per la Fundació FC Barcelona i que el Josep i el Sandro traslladen als alumnes atenint-se a un marc pedagògic clar i amb capacitat d’atracció per als joves.
Així ho indiquen les dades del projecte, que ha experimentat un creixement sostingut de 12 a 23 participants a Manresa, una alta demanda que ha obligat a tancar noves inscripcions per límit de capacitat, una participació mitjana a les sessions del 90% i una continuïtat garantida per als següents dos anys.
Tres línies d’actuació
L’èxit de Barça Activa’t rau en en les línies d’actuació que estructuren el programa esportiu i educatiu: les sessions SportNet, les experiències educatives i el projecte participatiu comunitari.
Les activitats SportNet són classes enfocades en la pràctica esportiva vinculada a l’educació en valors. És a dir, a través del joc i l’activitat física es treballen aspectes com el respecte, el treball en equip, l’esforç, la humilitat, l’ambició i el compromís.
«Totes les activitats estan vinculades a un d’aquests valors. Avui toca l’ambició. Són propostes on tots els joves se senten protagonistes, tenen veu i vot, s’empoderen. L’objectiu final és que al finalitzar la sessió s’emportin uns aprenentatges», apunta Pardo, qui ja fa tres anys que és a la Fundació del FC Barcelona i acredita una experiència de nou anys en tasques socioesportives.
A més, en les primeres setmanes del curs es treballa «el subvalor del compromís». «El que pretenem és que abans d’entrar en matèria adquireixin aquesta actitud en aspectes com l’assistència a l’activitat, la puntualitat i el respecte envers els acords de convivència que es redacten conjuntament», remarca.
Una altra de les branques que es treballen al llarg del curs són les experiències educatives. Es tracta d’activitats orientades a generar aprenentatges significatius a la vida quotidiana, proporcionant eines personals i socials més enllà de l’àmbit esportiu.
«Tenen lloc a l’aula, sobretot, i poden ser xerrades, tallers, sortides culturals, visites o excursions. Es tracten diferents temàtiques, com poden ser el medi ambient, activitats de gènere, culturals, interculturals, etcètera. També busquen que els joves adquireixin uns aprenentatges que puguin fer servir en el seu dia a dia. Els educadors han organitzat sessions vinculades a les emocions, la comunicació i les relacions socials», detalla el coordinador.
Finalment, els alumnes desenvolupen al llarg de diversos mesos el projecte participatiu comunitari, que té com a objectiu generar un impacte real en l’entorn proper, implicant els joves en la creació i lideratge d’iniciatives amb retorn social. En el cas de l’Escola Jeroni de Moragas d’Ampans, el primer projecte s’ha realitzat en col·laboració amb residències de persones grans de Manresa, promovent espais de realció intergeneracional a través de jocs de taula. Posteriorment, els participants van impulsar una caminada popular pels voltants de Sant Joan de Vilatorrada el 28 de març, amb una alta participació i una valoració molt positiva.
«Es va aconseguir una participació d’unes cent persones. Era d’un trajecte i d’unes característiques concretes per tal que hi poguessin participar tant grans com petits, inclusiva per a tothom», assegura Pardo sobre una caminada solidària que va combinar la part saludable i esportiva amb una donació voluntària al Banc d’Aliments per a les famílies vulnerables.
L’acte de clausura del curs és una trobada del cinc municipis que participen al Barça Activa’t de la província de Barcelona, que enguany ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú.
«Els alumnes van presentar el seu projecte participatiu i, alhora, van poder observar què van fer la resta d’agrupacions en una jornada lúdica i esportiva», va cloure Pardo. De cara el curs 2026/27, Barça Activa’t continuarà als 18 municipis actuals. En el mes de maig es va iniciar el procés de preinscripcions.
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