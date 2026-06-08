«Ampans m’ha permès tenir una visió del món que poca gent té»
Josep Llors fa uns catorze anys que treballa a la fundació bagenca
Josep Llors fa uns catorze anys que treballa a la fundació Ampans i és educador del programa Barça Activa't
Quants anys fa que treballa a Ampans?
Porto uns catorze anys a l’entitat treballant amb nois de diversitat funcional
Quina ha estat la seva formació?
Jo vaig acabar el Batxillerat i llavors ja vaig començar el voluntariat a Ampans, on m’he anat formant gràcies a la gran riquesa de formacions que ofereix sobretot enfocades al perfil de l’alumnat. En el meu cas, m’he especialitzat amb nois de 16 a 21 anys i estic molt content de ser aquí
Com va sorgir la idea del projecte Barça Activa’t?
Doncs ens van fer arribar la proposta i vam intentar trobar punts en comú. Les estades que organitzen amb altres equips directius ens han aportat informació per donar un tracte de millor qualitat als alumnes.
Què li ha aportat Ampans al llarg d’aquests anys?
Tenir una visió del món que poca gent acaba tenint-la. Tenir la sort de treballar en un a escola com aquesta, tan diversa, fa que te n’adonis de la gran quantitat de coses que hi ha en el dia a dia que a vegades no pots sortir de tu mateix. També he après a empatitzar amb ells i relativitzar aspectes que per mi podrien ser importants.
Què és el que li agrada més?
Estar amb ells. Compartir estones amb ells, ser un d’ells és el que més m’aporta. Quan em deixo anar el nen trapella que porto a dins és quan ells s’ho passen millor, i jo també
I la part més difícil?
Les sessions d’aula. Són molts nois i amb dues persones de l’equip educatiu costa mantenir la paciència, els temps, els torns de paraula.... però amb ambició en en sortim.
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