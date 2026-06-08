El preu de l’habitatge puja un 12,9% i els pisos de segona mà ja es revaloritzen més que en la bombolla
Totes les comunitats autònomes van registrar pujades de preus superiors al 10%
Gabriel Santamarina
El preu de l’habitatge lliure va pujar un 12,9% en el primer trimestre de l’any en relació amb el mateix període del 2025, mantenint el mateix creixement interanual que va registrar en l’últim quart de l’any passat, segons l’Índex de Preus de l’Habitatge (IPV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicat aquest dilluns. Aquesta taxa del 12,9% és la més elevada des del primer trimestre del 2007, quan va pujar un 13,1%, i es produeix després que l’habitatge de segona mà hagi experimentat en el primer quart de l’any el seu major increment en 19 anys, amb un fort avanç del 13,5%.
Amb la pujada del primer trimestre, el preu de l’habitatge lliure acumula 48 trimestres consecutius d’increments interanuals. Segons Estadística, el preu de l’habitatge nou va pujar un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 punts menys que en el trimestre anterior i la seva taxa més moderada des del quart trimestre del 2023, mentre que el preu de l’habitatge usat es va disparar un 13,5%, taxa quatre dècimes superior a la del trimestre anterior i la més elevada de tota la sèrie històrica, que comença el 2007. Totes les comunitats i les dues ciutats autònomes van presentar en el primer trimestre taxes interanuals positives en el preu de l’habitatge lliure i totes, a més, van ser de dos dígits.
Els augments de preus més grans es van produir a Aragó i Múrcia, ambdues amb un increment del 15,6%, i a Castella i Lleó i la ciutat autònoma de Ceuta, on els preus van avançar un 14,9% en tots dos casos. Per la seva banda, els increments més moderats en el preu de l’habitatge lliure es van donar a Catalunya i Navarra (+10,5% en tots dos casos) i al País Basc (+10,2%).
En taxa trimestral (primer trimestre del 2026 sobre el quart trimestre del 2025), el preu de l’habitatge lliure va pujar un 3,5%, taxa 1,7 punts superior a la de l’últim trimestre de l’any passat i la més elevada des del segon trimestre del 2025, quan el preu va créixer un 4%. Amb la pujada registrada entre gener i març d’aquest any, el preu de l’habitatge lliure encadena nou trimestres consecutius d’increments trimestrals.
Per tipus d’habitatge, el preu de l’habitatge nou va pujar un 3,5% trimestral, davant l’increment del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre d’aquest any ha estat el creixement trimestral més elevat en aquesta tipologia d’habitatge des del primer trimestre del 2025, quan va pujar un 5,5%. Per la seva banda, el preu de l’habitatge de segona mà també va augmentar un 3,5% en comparació amb el quart trimestre del 2025, taxa 1,7 punts superior a la del trimestre anterior i la més alta des del segon trimestre de l’any passat.
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