Mobilitat afectada
Puc teletreballar aquest dimarts i dimecres per la visita del papa Lleó XIV a Barcelona? Això és el que es recomana
La Generalitat de Catalunya insta les empreses que facilitin l’exercici a distància als seus empleats durant la visita del Sant Pare
Lleó XIV exigeix «una resposta» al «drama migratori» i rebutja al Congrés l’avortament i l’eutanàsia: «La vida ha de ser reconeguda des de la seva concepció»
Gabriel Ubieto
El papa Lleó XIV té previst visitar Barcelona durant aquest dimarts i dimecres, on participarà en la inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i realitzarà una oració multitudinària a l’estadi olímpic Lluís Companys, entre d’altres. El desplaçament del Pontífex està previst que mogui multituds, com ja s’ha observat, per exemple, a Madrid. A més, les autoritats han establert estrictes dispositius de seguretat per garantir que els actes religiosos de la comunitat catòlica transcorren sense incidents. És per tot això que la mobilitat durant aquesta setmana per la capital catalana es preveu que pateixi importants afectacions.
L’Administració ha volgut anticipar-s’hi i ha disposat mesures. Des del Ministeri de Treball, amb anticipació, van emetre la setmana passada una carta de recomanació de teletreball a aquelles empreses ubicades als municipis per on passaria el Papa. Si bé el Govern va remetre a les delegacions provincials de Madrid, Barcelona i Canàries –les visites programades del líder religiós– aquestes indicacions de facilitar el treball a distància entre la població, la Generalitat de Catalunya inicialment va decidir ignorar-les.
Fins aquest dissabte passat, quan el Govern va decidir emetre una instrucció en què insta les companyies a concedir el teletreball. Coincideix que els docents, que fa diversos mesos que estan en vaga, van rebutjar la setmana passada la proposta d’acord de la Conselleria d’Educació i han decidit prosseguir amb les seves mobilitzacions i pretenen aprofitar la visita del summe pontífex catòlic per guanyar visibilitat en les seves accions.
La Generalitat de Catalunya ha emès una nota informativa en la qual diu el següent: «Que les empreses, les activitats i els treballadors que tinguin el centre de treball (empreses), resideixin o treballin (treballadors) a la província de Barcelona, planifiquin les mesures organitzatives necessàries i, si procedeix, facin teletreball en els casos que per les característiques del lloc de treball es pugui aplicar i disposin de condicions tècniques per fer-ho».
És a dir, recomanen el teletreball en dos casos. Cas número 1: aquelles persones que visquin en una ubicació previsiblement afectada per les restriccions de mobilitat disposades per a la visita del Papa. Caso número 2: treballin en una ubicació també afectada. Si es compleix un dels dos supòsits i el lloc de treball permet l’exercici a distància, la Generalitat de Catalunya considera que les empreses haurien de fer un esforç i concedir teletreball dimarts i dimecres, al marge de si a l’empresa està regulat prèviament. La instrucció de l’Administració catalana incumbeix tota la província de Barcelona, per més que únicament s’acabi veient afectada la ciutat de Barcelona.
La Generalitat de Catalunya ha emès una recomanació interna per als seus funcionaris ubicats a la província de Barcelona, instant-los a exercir a distància els pròxims 9 i 10 de juny.
No, en cap cas. La recomanació de la Generalitat és això, una recomanació, no té rang de llei i, per tant, no és obligatòria per a cap de les parts. Ni la direcció de l’empresa pot obligar les seves plantilles a teletreballar, ni els empleats poden exigir a la direcció que els permeti teletreballar durant aquest dimarts i dimecres. En cap cas una de les parts pot imposar el seu criteri a l’altra. Si un empleat tem problemes de mobilitat, però la seva empresa li exigeix que acudeixi a l’oficina, haurà d’acatar l’ordre i assumir els potencials problemes de mobilitat.
«Cal destacar que la instrucció no estableix una obligació legal general de recórrer al teletreball ni d’adoptar mesures específiques, sinó una recomanació preventiva dirigida a facilitar la continuïtat de l’activitat econòmica i reduir les possibles incidències derivades de les restriccions o dificultats de mobilitat que es puguin produir durant els dies indicats», recorda la patronal Pimec en una circular remesa als seus associats.
Com que és una recomanació, hi pot haver empreses que la desatenguin i decideixin no donar teletreball als seus empleats. Això, en algun cas, es pot traduir en problemes de mobilitat i que algun dels efectius no calculi els trajectes amb prou anticipació i acabi arribant tard per un embús o alguna afectació. ¿Què passa llavors? Doncs que haurà d’actuar com davant qualsevol altre imprevist no imputable al seu procedir, com seria, per exemple, un retard a Rodalies i recuperar les hores perdudes en un altre moment.
Difícilment podria ser sancionat per l’empresa en cas d’arribar tard si pot demostrar que el retard obeeix a una afectació. Per exemple, el criteri que aplicarà la Generalitat de Catalunya entre els seus funcionaris serà el següent: «No tindran la consideració de faltes de puntualitat les demores degudament acreditades que siguin imputables a les restriccions o afectacions de mobilitat ocasionades amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny del 2026».
- Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
- L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
- Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
- Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
- Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
- La data de la visita papal està marcada a Montserrat per una catàstrofe