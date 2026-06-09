Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
El nou local de la cadena de menjar ràpid nord-americana estarà ubicat al carrer Puigmal, al costat del McDonald’s de l’avinguda Universitària
La franquícia nord-americana de menjar ràpid Burger King obrirà les portes d’un segon establiment a Manresa el 30 de juny. Així ho han comunicat a Regió7 fonts de la cadena de restauració. El nou local, que ja encara el tram final de les obres, estarà ubicat al carrer Puigmal, al costat del McDonald’s de l’avinguda Universitària.
Es tracta d’un moviment estratègic de Burger King en una zona de la ciutat de fàcil accés i que és un pol d’atracció per als joves, amb els centres universitaris de la UManresa i la UPC, l’institut Lacetància a l’avinguda Les Bases i l’escola Les Bases, aquesta just al davant.
D’aquesta manera, l’empresa fundada a Miami el 1954 competirà porta a porta amb un dels seus màxims rivals en el servei de menjar ràpid especialitzat en hamburgueses, McDonald’s. Aquesta franquícia, una de les més conegudes arreu del món i que té els seus orígens a Califòrnia el 1940, va aixecar la persiana al barri de la Mion, a l’avinguda Universitària, el 2015. Va ser la tercera obertura, després de la primera, al Passeig Pere III (1994-2003), i la segona, al polígon dels Trullols, en funcionament des de l’any 2000.
En la mateixa línia que el seu rival, Burger King sembla seguir els passos de McDonald’s a la capital bagenca. Si el 2001 obrien el seu primer establiment al carrer de Damià Rius, al polígon dels Trullols, ara s’instal·len de nou al seu costat amb l’objectiu d’atraure el públic jove de la zona.
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