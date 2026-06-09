Disposar de nous aerogeneradors més potents permetrà passar dels 756 molins actuals a només 240, segons el Govern
Tot i que la reducció d'aparells seria d'un 68%, la producció energètica del tots els parcs seria un 31% superior a l'actual
EFE
Un informe del Govern de la Generalitat estima que el procés de renovació d'aerogeneradors més antics per altres d'última generació pot fer que la xifra d'aparells implantats al territori es redueixi en un 68% durant la dècada vinent. Es passaria així dels 756 actuals a només 240, és a dir, 526 molins menys, tot i que la producció del conjunt seria un 31% superior.
Així ho reflecteix l'informe "Renovació dels parcs eòlics", un document encarregat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i que avui ha analitzat el govern català en la seva reunió d'aquest dimarts.
Actualment, Catalunya disposa de 1.418 megawatts (MW) de potència eòlica instal·lada, distribuïts en 52 parcs. L'estudi assenyala que 46 d'aquests 52 parcs arribaran al final de la seva vida útil en els propers deu anys, fet que obliga a abordar-ne la renovació per mantenir i incrementar la capacitat de generació renovable i avançar cap als objectius energètics fixats per al 2030 i 2050.
Bona part d'aquestes instal·lacions van ser construïdes fa més de vint anys i compten amb tecnologies inferiors a 1 MW per turbina, molt allunyades dels estàndards actuals, que ronden els 6 MW per aerogenerador.
Segons les estimacions de l'informe, la repotenciació permetrà mantenir o fins i tot incrementar fins a un 5 % la potència instal·lada i elevar la producció energètica de 2.470 GWh a 3.244 GWh anuals, un augment del 31 %.
Menys saturació visual
El Govern considera que aquest procés tindrà també efectes positius sobre el paisatge i el territori, en reduir la saturació visual i afavorir una major integració ambiental dels parcs, amb aerogeneradors més espaiats i menys densitat de molins.
Les comarques més afectades per aquesta transformació seran Terra Alta, Baix Ebre, Anoia, Garrigues i Baix Camp, on la reducció d'aerogeneradors podria superar el 67 %.
L'informe planteja a més la creació d'un grup de treball liderat per la Direcció General d'Energia i una taula de seguiment amb participació de l'administració, el sector i els promotors, amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació dels projectes i coordinar el procés de renovació.
Així mateix, el Govern tindrà en compte l'efecte acumulatiu dels parcs eòlics en l'autorització de noves instal·lacions i prioritzarà criteris ambientals en el desmantellament dels parcs antics, especialment en la restitució d'espais i la gestió de materials.
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