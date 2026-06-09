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Una incidència al centre de control d’Adif de Barcelona obliga a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies

El personal tècnic està treballant per recuperar els sistemes de regulació

Un tren de Rodalies aturat en una estació

Un tren de Rodalies aturat en una estació

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ACN

Barcelona

Una incidència al Centre de Control de Trànsit d’Adif a Barcelona obliga a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies, segons ha informat l’administrador d’infraestructures. El personal està treballant per intentar recuperar els sistemes i poder reprendre la circulació, que s’ha aturat al voltant de les 12.25 d’aquest dimarts. La incidència afecta els sistemes de regulació del trànsit. Rodalies ha informat que la circulació es troba “momentàniament interrompuda” i que afecta les línies R1, R2. R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.

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