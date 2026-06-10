BBVA Research refreda la seva previsió del PIB per al 2027
El servei d’estudis alerta que el conflicte a Iran pot llastrar el PIB i elevar la inflació, i anticipa pujades de l’habitatge i menys confiança a les llars
Pablo Gallén
BBVA Research manté en el 2,4% la seva previsió de creixement per a l’economia espanyola en 2026, però rebaixa en tres dècimes, fins al 2,1%, la seva estimació per a 2027 per l’impacte de l’energia. El servei d’estudis de BBVA també preveu que el preu de l’habitatge segueixi a l’alça, amb increments del 12% el 2026 i del 5,7% el 2027, i adverteix d’un deriorament de la confiança de les llars.
L’últim informe «Situació Espanya» constata la resiliència de l’economia espanyola en un context d’elevada incertesa global. Segons BBVA Research, l’activitat segueix recolzada en la bona evolució de l’ocupació, el dinamisme de les exportacions de serveis, l’arribada d’immigració, la inversió en construcció residencial i una política fiscal expansiva en el curt termini.
No obstant això, el director d’Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech, va advertir ahir durant la presentació de l’informe que l’economia espanyola no és immune al conflicte a Orient Mitjà. L’encariment de l’energia i dels inputs, més intens i persistent del que es preveu, podria moderar el creixement a mitjà termini.
El servei d’estudis aprecia a més un empitjorament de la confiança de les famílies, lligat al temor a una major inflació i al repunt de l’euríbor. BBVA Research estima que la inflació se situarà en el 3,8% el 2026 i en el 2,8% el 2027, mentre que l’euríbor, referència clau per al cost del crèdit, ha passat del 2,2% al febrer al 2,8% al maig. A aquest escenari se suma l’expectativa que el Banc Central Europeu (BCE) elevi en 25 punts bàsics el tipus de dipòsit en la seva reunió de juny i aplicació una nova pujada en la primera meitat de 2027, fins a situar el tipus terminal en el 2,5%.
Segons BBVA Research, l’impacte de l’encariment energètic es traslladarà a l’economia espanyola a través de diferents canals, especialment sobre les exportacions de béns i la inversió. En concret, calcula que el ‘xoc’ d’oferta derivat del conflicte a Orient Pròxim podria restar 0,5 punts percentuals al PIB en 2026 i 0,1 punts en 2027, al mateix temps que elevaria la inflació en 1,3 i 0,6 punts, respectivament. L’informe apunta que aquesta situació provocarà una pèrdua de competitivitat per als productors nacionals, amb especial incidència en les manufactures i, per l’encariment dels fertilitzants, en el sector agroalimentari. També pesaran les pitjors perspectives de creixement dels principals socis comercials d’Espanya. En aquest context, BBVA Research preveu que les exportacions de béns caiguin un 1,2% en 2026 i creixin només un 2,4% en 2027.
Preus en l’habitatge
En canvi, la inversió en habitatge continuarà sent un dels suports de l’activitat. El servei d’estudis estima que la construcció residencial creixerà una mitjana anual del 5,7% en 2026 i del 6,7% en 2027, afavorida per la creació de llars, l’avanç dels preus i determinades polítiques econòmiques. L’entitat calcula que es continuaran formant entorn de 200.000 noves llars a l’any, molts d’ells en zones on l’oferta residencial és limitada. Aquesta pressió de la demanda, al costat d’unes condicions de finançament encara relativament favorables, continuarà impulsant el preu de l’habitatge.
El turisme també mantindrà una contribució positiva, encara que amb ritmes més moderats. BBVA Research preveu que el consum de no residents creixi el 4,6% en 2026 i el 2,5% en 2027, per sobre del PIB. Part d’aquest avanç es continuarà recolzant en l’augment del nombre de turistes i de les pernoctacions. Amb tot, l’informe assenyala que, davant l’estancament de la inversió en destins de sol i platja i la limitada capacitat per a absorbir més visitants en temporada alta, la desestacionalització i la diversificació de destins seran claus per a sostenir el creixement.
L’ocupació aguanta
Les exportacions de serveis no turístics continuaran sent un altre dels motors de l’economia, amb avanços previstos del 6,5% el 2026 i del 4,5% el 2027. Aquest component s’ha vist menys afectat per la incertesa aranzelària i és menys intensiu en combustible, per la qual cosa l’augment del preu del petroli té un impacte menor sobre la seva competitivitat.
En el mercat laboral, BBVA Research espera que la creació d’ocupació continuï recolzada en la immigració i en l’augment de la participació de la població nascuda a Espanya. Les seves previsions apunten a un increment d’uns 540.000 ocupats enguany i de 455.000 l’any que ve.
La demanda de treballadors en serveis i construcció continuarà pressionant a l’alça els salaris, la qual cosa, al seu torn, afavorirà l’arribada d’immigrants i la incorporació de persones actualment fora del mercat laboral.
Segons l’estudi, l’augment de l’ocupació i dels salaris permetrà que la renda bruta disponible real creixi un 2% en 2026 i un 2,5% en 2027, per sobre de la mitjana dels últims 25 anys, situat en el 1,5%. Amb tot, la inflació limitarà la millora del poder adquisitiu i de la riquesa de les llars. n
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