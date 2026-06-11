Les finances del club
El Barça fitxa un executiu del Banc Sabadell com a director financer
Sergio Serrano és expert en fusions i reestructuracions i va ser clau en la gestió del desastre de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani
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Albert Martín
«Al Barça li feia falta un perfil així». És l’explicació que dona un portaveu del club al fitxatge de Sergio Serrano com a nou director financer. «Arriba sense cap emergència financera, però sí amb reptes», afegeixen des de l’entitat.
Serrano s’incorpora a un càrrec que actualment no existia i estarà per sobre de Marcel Ramírez, que el 2024 va ocupar el càrrec del sortint Àngel Rocamora. «Som una marca global, amb un funcionament més semblant a una empresa de l’Ibex 35 que als antics clubs de futbol», assenyalen des del Barça per explicar la contractació de l’executiu.
Entre els reptes que afrontarà Serrano, procedent de l’àrea de banca d’inversió del Banc Sabadell, es compta el de finançar els sobrecostos pròxims als 400 milions d’euros que seran necessaris per culminar la remodelació de l’Spotify Camp Nou. El club confirma que aquest escenari d’encariment de l’obra és «possible».
S’ha de recordar que el deute total del Barça és de 2.500 milions, inclosos els 1.450 del Camp Nou, que en principi s’ha d’autofinançar amb els nous ingressos que generarà. Serrano tindrà el desafiament d’afrontar aquesta situació sense que el ràting del club es vegi perjudicat; el juny de l’any passat l’agència Morningstar DBRS va anunciar que el deute del Barça passava d’estar en «estable» a estar en «positiva». Fruit d’aquest canvi en la qualificació, el Barça va aconseguir refinançar a llarg termini fins a 424 milions d’euros del deute de l’Espai Barça en condicions millors de les que existien fins ara i fins al 2050.
Serrano també haurà de confirmar el pagament pendent de 28 milions pels seients VIP del nou estadi, una cosa que al club es dona per fet que s’ingressarà abans del 30 de juny.
L’home que va gestionar «el pitjor del pitjor»
La trajectòria de Serrano ha estat molt vinculada al Banc Sabadell, on va participar en la pràctica totalitat de les compres d’altres entitats que va fer el banc. «És molt capaç, tècnicament molt complet, i la seva especialitat és M&A [fusions i adquisicions]», diu un veterà del sector. «I a la CAM va ser determinant», afegeix.
La CAM, l’antiga Caixa d’Estalvis del Mediterrani, és una entitat que té el seu propi capítol al llibre negre dels desastres financers de la història d’Espanya, fins al punt que va ser qualificada com «el pitjor del pitjor» pel llavors governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Després d’una gestió ruïnosa i que va arribar als tribunals per diversos escàndols, va requerir un rescat de més de 5.000 milions d’euros públics per evitar la seva fallida.
El 2012, el Banc Sabadell es va fer càrrec de l’entitat i va haver d’afrontar una complexíssima reestructuració. Serrano va ser la persona, com recorden en l’entorn de l’entitat, que va portar a terme la tasca, que incloïa els préstecs impagats de projectes faraònics com Marina d’ Or o Terra Mítica i també de Ribera Salut.
«Era l’home dels ‘merders’», diu una altra veu financera. «Quan hi havia impagats enormes com Pescanova, Abengoa o casos així se n’encarregava ell; és una persona d’absoluta solvència, superseriós i un gran negociador», afegeix aquesta altra veu. «Abans anava a la CNMV (regulador borsari espanyol) i el Banc d’Espanya per convèncer-los i ara li tocarà anar a la Lliga i a la Federació Espanyola de Futbol», apunta una tercera font.
Serrano haurà de demostrar el seu coneixement del sector del mercat de capitals per negociar amb Goldman Sachs i altres entitats financeres i ho farà amb un as a la màniga: el Barça ha avançat que, malgrat tenir l’estadi lluny de la seva capacitat màxima i haver fet un retorn per fases, aconseguirà aquest any el seu rècord històric d’ingressos.
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