FINS AL 2,25%
El BCE apuja els tipus fins al 2,25% per primera vegada en tres anys i agreuja la previsió d’inflació
La institució presidida per Christine Lagarde ha elevat en 25 punts bàsics el preu dels diners, assumint el risc de cometre un nou «error Trichet»
També actualitza la previsió d’inflació fins al 3% el 2026, que s’anirà estabilitzant fins a arribar a l’objectiu del 2% el 2028
Jaime Mejías
995 dies. Dos anys i vuit mesos. És el que ha durat el cicle de bonança econòmica a Europa que ha permès al Banc Central Europeu (BCE) flexibilitzar la seva política monetària. Una vegada es va haver estabilitzat la crisi energètica de la guerra d’Ucraïna, que havia obligat el supervisor a apujar els tipus fins al 4% amb deu alces consecutives, la recuperació econòmica va donar marge al banc per relaxar la seva postura. No obstant això, una nova crisi energètica, la provocada per la guerra entre els EUA, Israel i l’Iran, ha tornat a obligar la institució presidida per Christine Lagarde a apujar els tipus, amb la finalitat de mantenir a ratlla la inflació, que ja s’està disparant.
«La guerra a l’Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes, i la decisió d’apujar els tipus d’interès es manté ferma en diversos escenaris que analitzen com podria evolucionar la crisi i afectar les perspectives a mitjà termini de la zona de l’euro», han estat les paraules triades pel supervisor per justificar el moviment. A més, ha reiterat que la decisió presa per l’Eurobanc ha estat «unànime» i «sense reserves». En aquesta ocasió, el Consell de Govern del BCE no ha «discutit ni debatut cap proposta alternativa» per aturar una «greu crisi energètica».
D’aquesta manera, el BCE ha pres la decisió d’apujar els tipus en 25 punts bàsics, fins al rang del 2,25%, tal com descomptava un quòrum d’analistes, el mercat i fins i tot els mateixos membres del Consell de Govern del banc en entrevistes a la premsa. El cert és que a ningú ja li podia quedar el més mínim dubte del rumb que prendria el BCE, que ja s’havia permès diverses reunions de marge per actuar davant l’alça dels preus, que ha enviat la inflació més enllà del 3,2%, molt lluny del seu objectiu prudencial.
Noves previsions
En línia amb la pujada de tipus, el BCE també ha actualitzat les previsions d’inflació per als pròxims anys. Així, el supervisor pronostica un IPC del 3% per al 2026, que caurà fins al 2,3% el 2027 i, el 2028, arribarà a l’objectiu prudencial, del 2%.
A més, la institució ha fixat la previsió de creixement en el 0,8% el 2026, l’1,2% el 2027 i l’1,5% el 2028. «Es tracta d’una revisió a la baixa per al 2026 i el 2027, que reflecteix un impacte més acusat de la guerra en els mercats de matèries primeres, els ingressos reals i la confiança», amplia el comunicat.
Consens general
Falcons o coloms, els encarregats de votar a Frankfurt ho tenien clar. Així es desprèn de les seves declaracions en les últimes setmanes, tot i que potser la més reveladora va ser la d’Isabel Schnabel, membre de la junta directiva del BCE, i coneguda per ser la més estricta amb els tipus. «Donada la magnitud i la persistència de la crisi actual, al meu parer ja no és possible ignorar la situació. Des de la perspectiva actual, crec que serà necessari apujar els tipus d’interès al juny», va sostenir en una entrevista amb Reuters a finals de maig.
Als analistes no els quedava cap dubte que el BCE no tindria més opció que escometre la pujada. «Els responsables polítics semblen cada vegada més preocupats pel fet que les llars i les empreses s’hagin tornat més sensibles a les pressions sobre els preus a causa de les crisis inflacionistes repetides dels últims anys. Les expectatives d’inflació semblen ara reaccionar més ràpidament a les sorpreses a l’alça i triguen més a tornar a la normalitat», sostenen els experts de Carmignac.
A diferència de la Reserva Federal (Fed), que té també el deure de fomentar la plena ocupació, l’únic front del BCE és mantenir la inflació a ratlla. L’última dada de l’Eurozona reflecteix que l’IPC continental va escalar fins al 3,2%, dues dècimes més que a l’abril. És la primera vegada des del 2023 que la xifra supera el 3%. El component que va contribuir de manera més acusada a la dada va ser l’energia, que va pujar un 10,9% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Temor de repetir l’«error Trichet»
El temor entre els experts ara resideix en el fet que Lagarde, que encara l’últim període del seu mandat, repeteixi el tristament cèlebre «error Trichet». El juliol del 2008, el president del BCE en aquell moment, Jean-Claude Trichet, va prendre la decisió d’apujar els tipus en 25 punts bàsics, fins al 4,25%, per frenar els «riscos a l’alça» per als preus i evitar possibles efectes de segona ronda. Els paral·lelismes són evidents.
En aquell moment, tant el petroli com els aliments estaven disparats, en una situació similar a la que el món viu avui dia. Al juny, la inflació de l’Eurozona va arribar al 4%, i el petroli va arribar a situar-se en els 147 dòlars al juliol, per després desplomar-se per sota de 40 dòlars al desembre quan la demanda global va col·lapsar. Mesos després, la decisió de Trichet va resultar fatal. La crisi econòmica es va agreujar, i el BCE va haver d’escometre diverses retallades d’emergència per estabilitzar l’economia europea.
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