Relleu en el consell regulador
La denominació d’origen Cava elegeix per primera vegada en 40 anys una dona com a presidenta
Marta Vidal, directora general dels cellers Vallformosa, ha sigut elegida per majoria absoluta per ocupar el càrrec els pròxims quatre anys
El consell regulador de la DO Cava escull aquest dijous nou president entre cinc candidats
María Jesús Ibáñez
La directora general del celler Vallformosa, Marta Vidal (Puigdàlber, 1984), ha sigut escollida aquest dijous, per majoria absoluta, com a nova presidenta del consell regulador de la denominació d’origen (DO) Cava, la qual cosa l’ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec des de la constitució oficial d’aquest organisme el 1986. Vidal s’ha imposat als altres quatre representants del sector que es presentaven a aquesta elecció, per substituir Javier Pagés, que ha presidit la DO els últims vuit anys. La vicepresidència l’exercirà David Sendra.
La nova presidenta va ser de fet la primera aspirant a presentar la seva candidatura a aquestes eleccions i ho va fer enviant una carta als viticultors en què els va explicar la seva intenció de liderar una nova etapa «on tothom tindrà veu». Aquest dijous, després de la designació per part dels 12 vocals que integren el consell regulador de la DO, Vidal ha declarat assumir la seva nova responsabilitat «amb il·lusió, humilitat, respecte i un compromís absolut cap al futur del cava».
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, és, des del 2017, directora general a Vallformosa, celler amb més de 150 anys d’història ubicat a Vilobí del Penedès i un dels elaboradors de cava amb capital 100% català que més volum produeix. Entre les prioritats estratègiques del seu mandat, la nova presidenta s’ha fixat els objectius de prestigiar la DO, valorar la vinya i generar confiança en el sector.
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