Eurofirms Foundation recapta 60.255 euros en la 3a edició de La Bravíssima per becar 40 dones amb discapacitat
La Fundació converteix La Bravíssima en la gran palanca d’impacte social durant el Mes Europeu de la Diversitat i impulsa, en paral·lel, accions de sensibilització i formació amb empreses per avançar cap a entorns laborals més inclusius.
Redacción Iberempleos
La 3a edició de La Bravíssima, la trobada solidària impulsada per Eurofirms Foundation, ha assolit el 2026 una recaptació de 60.255 euros, que es destinaran íntegrament a becar formacions tecnològiques per a 40 dones amb discapacitat, facilitant el seu accés a sectors amb alta demanda laboral i a noves oportunitats d’ocupació.
La Bravíssima és molt més que un esdeveniment solidari: és una declaració d’intencions. Celebrada el 8 de maig a S’Agaró, la jornada va reunir 275 assistents i va comptar amb la col·laboració de 53 empreses, amb el suport de patrocinadors principals com Mapfre, Hostal de La Gavina, Claire Joster i Grup Autopodium. Durant l’acte, Pilarín Bayés va rebre el reconeixement La Bravíssima de l’Any per la seva trajectòria artística i el seu compromís amb els valors socials i la diversitat.
Els fons recaptats es destinaran a beques de formació tecnològica, alineades amb les conclusions de l’Informe sobre la triple bretxa digital d’Eurofirms Foundation, publicat a finals de 2025. L’informe posa de manifest la desavantatge que afronten les persones amb discapacitat en l’accés a la tecnologia, el desenvolupament de competències digitals i el seu ús efectiu en l’entorn laboral, consolidant la formació tecnològica com una palanca clau per reduir la bretxa digital i avançar cap a una inclusió laboral real i sostenible.
Sensibilització i formació per transformar les organitzacions
Amb motiu del Mes Europeu de la Diversitat, impulsat per la Comissió Europea, Eurofirms Foundation ha reforçat durant el mes de maig el seu compromís amb la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, desenvolupant accions de sensibilització i formació adreçades al teixit empresarial. Una línia de treball especialment necessària en un context en què 7 de cada 10 persones amb discapacitat han viscut alguna situació de discriminació laboral, segons dades de l’Observatori d’Eurofirms Foundation.
En aquest marc, i de manera complementària a La Bravíssima, la Fundació ha impulsat dues línies d’acció adreçades a les empreses. D’una banda, iniciatives orientades a comprendre i gestionar el talent neurodivergent, mitjançant continguts d’e‑learning i xerrades de sensibilització enfocades a eliminar biaixos i afavorir la retenció del talent divers. De l’altra, accions destinades a promoure un tracte inclusiu i respectuós en l’entorn laboral, a través de formacions específiques i tallers vivencials dissenyats per fomentar l’empatia, la consciència i una mirada més inclusiva en el dia a dia de les organitzacions.
Un compromís de 365 dies
Per a Eurofirms Foundation, tant La Bravíssima com el Mes Europeu de la Diversitat formen part d’un compromís que es treballa al llarg de tot l’any. La inclusió laboral real requereix la implicació conjunta d’empreses, entitats socials i administracions públiques, i un enfocament sostingut en el temps. Els resultats d’aquesta tercera edició de La Bravíssima ho resumeixen amb claredat: 60.255 euros. 40 dones. 40 noves oportunitats de vida.
Sobre Eurofirms People first
Eurofirms People First som la primera multinacional espanyola de gestió del talent. Des de 1991 ajudem les persones a trobar feina i les empreses a trobar talent, amb una manera de treballar que ens defineix: People First.
La nostra cultura posa les persones al centre i es basa en tres valors que ens acompanyen des de l’inici: respecte, responsabilitat i transparència. Creiem que les relacions de confiança, el benestar i el compromís són la base de qualsevol projecte sostenible, i apliquem aquesta filosofia en tot allò que fem.
Cada dia generem oportunitats laborals per a més de 30.000 persones i col·laborem amb més de 5.000 empreses, buscant sempre el millor encaix entre el talent i l’organització. Més enllà de cobrir vacants, acompanyem les empreses en la creació d’equips alineats amb la seva cultura i el seu propòsit.
Amb 1.700 professionals en 7 països i una xarxa de més de 170 oficines, oferim solucions de treball temporal, selecció, outsourcing, headhunting, executive search, formació i desenvolupament de persones. A més, a través d’Eurofirms Foundation, promovem la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, facilitant més de 11.000 contractacions i contribuint a una societat més justa i inclusiva.
Alhora, l’any 2025 Eurofirms ha estat distingida per Forbes com l’única empresa de gestió del talent present al rànquing de les millors empreses per treballar a Espanya.
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