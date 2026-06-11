Crisi ramadera
La Generalitat mantindrà tancat l’accés a Collserola tot l’estiu, després de detectar sis nous positius de pesta porcina
El conseller Ordeig insisteix que la malaltia no està en absolut controlada, després que dissabte unes 200 persones fessin una caminada reivindicativa al parc
María Jesús Ibáñez
L’evolució del virus de la pesta porcina africana (PPA) no està sent tan favorable com s’apuntava fa un parell de setmanes, malgrat les queixes i mobilitzacions veïnals, la Generalitat ha confirmat aquest dijous que els accessos al parc natural de Collserola queden restringits durant tot aquest estiu per a totes aquelles persones que no siguin residents a la zona o treballin en alguna de les empreses que es troben al seu interior.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que dimarts es va reunir amb els alcaldes de les 19 poblacions, entre les quals la ciutat de Barcelona, ha tornat a demanar «comprensió i prudència», però ha recordat que aquesta crisi ramadera «no està en absolut finalitzada i el risc de propagació pot ser fatal». «En cap cas es poden aixecar les restriccions abans d’acabar l’estiu», va reiterar contundent Ordeig.
L’últim balanç de la PPA, donat a conèixer aquest dijous, parla de sis nous casos positius en senglars trobats morts en els termes municipals de Sant Cugat del Vallès, on es van trobar quatre cadàvers infectats; de Sant Just Desvern i de la mateixa capital catalana. Amb aquests nous casos, que se sumen als 11 de comunicats la setmana passada, el saldo d’animals afectats per la PPA a Catalunya ascendeix ja a 342 positius.
Només a la zona infectada, la considerada de risc, s’han capturat des de l’inici d’aquesta crisi el 28 de novembre passat, un total de 6.964 senglars. «Analitzarem cas a cas, a cada municipi, com es pot ajudar els ajuntaments, com es pot informar i fer pedagogia entre els ciutadans per poder seguir al camí que hem iniciat per controlar l’avanç del virus», ha indicat el conseller.
Caminada de 200 persones
La decisió s’anuncia després que dissabte passat unes 200 persones duguessin a terme una caminada reivindicativa per reclamar la reobertura de Collserola. Els participants, convocats a través de les xarxes socials, en principi de manera espontània, van pressionar d’aquesta manera la Generalitat, «perquè fa sis mesos que no es poden realitzar pràctiques saludables al parc», va testificar una assistent, després de passar per sota de la cinta que tancava el pas a la pista forestal. Tot i que els Mossos i la Policia Local van mirar d’identificar els integrants de la caminada, finalment no van poder fer-ho.
La mobilització va generar la denúncia gairebé immediata del sector ramader, que ja porta perduts més de 900 milions d’euros per la pesta porcina i viu amb la inquietud que, per una distracció o per una mala praxi, la malaltia entri a les granges de porcí. «La situació comença a ser insostenible, no només per als productors de bestiar, sinó per al conjunt de la ciutadania, principalment de l’àrea metropolitana afectada», va lamentar Unió de Pagesos en un comunicat. L’organització va tornar a instar el Govern «a destinar més recursos per frenar la malaltia i millorar la gestió de la fauna salvatge i avançar així cap a la normalització de la situació com més aviat millor».
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