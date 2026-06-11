John Hoffman: "Val la pena conviure una setmana amb el Mobile per 600 milions? No és un mal intercanvi"
El màxim representant del Mobile World Congres valora la relació del congrés i Barcelona
Carles Planas Bou
John Hoffman és la cara visible del Mobile World Congress. Des del 2011, l’empresari nord-americà ha sigut el director executiu de GSMA Ltd, la patronal mundial de les empreses de telecomunicacions que organitza un dels congressos tecnològics més influents del món. El seu rol ha sigut vital per teixir una aliança "única" amb Barcelona que ha transformat la ciutat. La seva última edició va suposar un impacte econòmic de 588 milions d’euros.
S’han complert 20 anys del desembarcament de l’MWC a Barcelona. El congrés ha ajudat a canviar la ciutat, però quina importància creu que ha tingut aquesta per a GSMA?
Quan vam arribar aquí, la relació era la tradicional entre un organitzador i un recinte firal. No obstant, gairebé no hi havia interacció amb les administracions. Més endavant vam començar a pensar com transformar aquesta relació bilateral en una col·laboració publicoprivada. Si volíem desenvolupar una relació durant tot l’any havíem de fer-ho amb les institucions públiques. Vam analitzar el preu, la logística, els aeroports, els hotels, el transport, la seguretat i una llista molt llarga de criteris. Barcelona va quedar en primera posició. Així que vam llançar la Mobile World Capital, que va ser el vehicle per implicar de veritat aquesta col·laboració publicoprivada.
I ara ja és habitual veure’ls de la mà de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya.
Sí, al principi va ser una relació una mica irregular, però amb el temps les tres administracions han entès les oportunitats i els beneficis potencials de l’MWC i la Mobile World Capital. L’última dècada, i gràcies al suport de Nadia Calviño, el ministeri ha vist que pot utilitzar el congrés, les seves plataformes, la seva capacitat de convocatòria i el seu ecosistema per impulsar programes estatals, nacionals i fins i tot europeus. Des d’aleshores, tot ha anat encaixant.
És habitual aquesta simbiosi?
És una cosa molt singular. Fins on sabem, no hi ha res semblant en cap altre esdeveniment del món. Comptar amb tres administracions, un recinte firal i un organitzador treballant junts no només per a l’esdeveniment, sinó també per generar beneficis tot l’any en la societat, la tecnologia, els negocis i els assumptes socials, és únic.
Cada any reporten les xifres de l’impacte econòmic que l’MWC té a Barcelona. En què beneficia una persona corrent?
Siguem honestos: algú que visqui al Poble-sec o en una altra zona de la ciutat pot dir que el perjudica i que no l’ajuda. A escala micro, pot tenir tota la raó. A escala macro, en canvi, el beneficia de moltes maneres.
Quines?
Durant una setmana a l’any, Barcelona es converteix en una història global sobre tecnologia, com fa Davos amb la política. Es publiquen milers i milers d’articles. Arriba gent a la ciutat que pensa que és un lloc atractiu i que després pot tornar de vacances o portar negocis. També projecta l’ecosistema empresarial i la comunitat a la resta del món. ¿Es beneficien els ciutadans d’això? Diria que sí. En el context actual de tensions turístiques, potser una mica menys, però hi ha empreses i actors que s’han mudat a Barcelona en part per l’MWC. Òbviament, aquest ajuda a l’ecosistema. Crec que existeix un benefici econòmic. Jo intento veure-ho d’aquesta manera: ¿val la pena conviure amb l’MWC una setmana a l’any a canvi de 600 milions de dòlars de benefici econòmic? És millor que res, sens dubte. No és un mal intercanvi.
Si pogués viatjar al passat, què canviaria d’aquests 20 anys?
La covid (riu). No puc assenyalar res en concret. Hem provat coses que funcionen i d’altres que no. Traslladar-nos a Barcelona i canviar Montjuïc per la Gran Via van ser grans decisions. Per descomptat, hi ha petites ensopegades i obstacles al camí. Les vagues de metro o taxis mai són divertides, però se superen.
Assegura que l’edició del 2027 serà millor que la d’aquest any. Quins indicis té d’això?
En el procés de venda d’espai anem més avançats aquest any que mai en la nostra història. Això no significa necessàriament que puguem créixer sense límit, perquè l’espai de la Gran Via és el que és, però que l’espai expositiu es tanqui abans de l’habitual ens diu certes coses.
L’MWC té la connectivitat com a eix central. S’ha començat a promocionar el 6G, però el 5G continua sense ser una realitat tangible. Anem tard?
Hi ha beneficis reals i tangibles de comptar amb 5G standalone. No obstant, el seu desplegament suposa una inversió de capital bastant gran que no tothom pot assumir. Europa s’està posant al dia, però els Estats Units, la Xina, Corea del Sud i alguns països escandinaus probablement van per davant. ¿Hauríem d’estar parlant ja del 6G? Probablement no. Però, ens agradi o no, estandarditzar i desplegar aquestes tecnologies demana molt temps. Per això ja toca començar a mantenir aquestes converses, per assegurar-se que ningú segresti el procés.
GSMA ha celebrat que fins a un 58% dels assistents de l’edició passada de l’MWC van representar indústries adjacents a l’ecosistema de la telefonia mòbil. No obstant, la creixent presència d’empreses militars ha generat un cert rebuig social. Entén vostè les queixes?
Som una comunitat oberta i intentem donar la benvinguda a tothom. Òbviament, no volem convertir-nos en una fira militar, ni de bon tros. Però les comunicacions són extremadament importants per a l’àmbit militar. A l’MWC hi ha empreses militars perquè també hi ha països que tenen aquestes necessitats. És una cosa que forma part de la nostra expansió. Mentre una empresa no estigui sancionada, és benvinguda.
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