Regió7 i BBVA reuniran experts de referència a Manresa per analitzar les estratègies d’inversió
La jornada «Decisions que creen valor» abordarà les perspectives econòmiques i de mercat en un context marcat per la incertesa geopolítica i els reptes globals
Regió7
Manresa acollirà el pròxim 18 de juny una nova edició de la jornada econòmica «Decisions que creen valor», una iniciativa impulsada per BBVA, Regió7 i Prensa Ibérica que reunirà alguns dels principals especialistes en economia i mercats financers per analitzar els escenaris d'inversió de cara al 2026. La trobada, que tindrà lloc a la Torre Busquet de Manresa a partir de les 10 del matí, ja té les inscripcions obertes.
La jornada té per objectiu apropar als inversors i al públic interessat una visió experta sobre els desafiaments econòmics actuals i les oportunitats que es dibuixen en un entorn global marcat per la incertesa geopolítica, en una trobada pensada per compartir, inspirar i connectar en un ambient proper i dinàmic. Sota el lema «Invertir entenent les teves emocions», l'acte, que es desenvoluparà en el decurs d'un esmorzar, començarà a les 10 del matí amb la recepció dels assistents i continuarà a 2/4 d’11 amb l'obertura institucional a càrrec de Robert Figuera, director de zona de BBVA a Manresa, i Sandra Espinal, gerent de Regió7.
Un dels moments centrals de la jornada serà la taula d'experts que comptarà amb la participació de Leonardo Fernández, director general de Schroders Iberia; Álvaro Manteca, responsable d'Estratègia i Anàlisi de Mercats de Banca Privada de BBVA; i Dani Gómez, director de Banca Privada de BBVA a Catalunya. El debat estarà moderat per la periodista de Regió7 Queralt Casals. Els ponents analitzaran les principals tendències dels mercats financers i les estratègies d'inversió més adequades davant l'actual context internacional.
La matinal també comptarà amb una anàlisi del context macroeconòmic, a càrrec de Miguel Cardoso, economista en cap per a Espanya de BBVA Research. Amb aquesta iniciativa, BBVA i Regió7 reforcen la seva aposta per la divulgació econòmica i financera de qualitat, creant un espai de reflexió i debat sobre els grans reptes econòmics que marcaran el futur immediat dels mercats i de l'activitat empresarial.