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Retards que poden superar els 30 minuts a l'R4 a causa de dues incidències a la infraestructura

Circulen dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa i un per hora i sentit entre Martorell i Vilafranca

Tren de Rodalies de la línIa R4

Tren de Rodalies de la línIa R4 / Lorena Sopeña

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ACN

Barcelona

Els trens de la línia R4 de Rodalies estan registrant retards que poden superar els 30 minuts a causa de dues incidències a la infraestructura, entre Sant Sadurní i la Granada i a Montcada Bifurcació. Segons ha informat Renfe, les afectacions han obligat a reduir la freqüència de pas dels trens i alteren la circulació habitual en diversos punts de la línia.

Així, el servei funciona amb dos trens per hora i sentit entre Martorell i Terrassa, i amb un per hora i sentit entre Martorell i Vilafranca del Penedès. Els tècnics estan treballant per resoldre la incidència tan aviat com sigui possible.

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