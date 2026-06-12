Indústria
Els robots catalans de Theker obtenen més de 70 milions
Paula Clemente
L’ecosistema ‘start-up’ català es marca nou tant: una empresa de Barcelona acaba de tancar la primera gran ronda de finançament en el camp de la robòtica mai firmada a Europa. La protagonista és Theker, una empresa que ja va obtenir una primera injecció de capital llavor (aquell que es destina a posar l’empresa en marxa) de 3 milions d’euros fa any i mig, que va convèncer Inditex d’entrar en la seva capital mesos després, i que ara rep 85 milions de dòlars (73 milions d’euros al canvi actual) per començar a escalar la seva proposta.
Es tracta de desenvolupar robots per a magatzems i altres entorns industrials que, dotats d’intel·ligència artificial (IA), són capaços d’"adaptar-se en temps real a entorns canviants, referències de productes mixtos, formes irregulars i alts nivells de variabilitat operativa sense necessitat de reprogramació manual". Així, la diferència amb altres robots industrials –expliquen des de la companyia– és que aquests estan dissenyats generalment per exercir tasques específiques, mentre que els de Theker poden "desplegar-se en qüestió de dies, continuen aprenent mentre operen i són capaços de desenvolupar-se de forma autònoma en la complexitat dels entorns industrials reals".
Dotze inversors
Per això, probablement, que, amb tot just quatre anys de vida, hagin convençut més d’una dotzena d’inversors professionals de primer nivell d’invertir en la companyia, o que els seus robots estiguin funcionant ja en instal·lacions productives de diferents països europeus. L’última ronda, per exemple, la lidera el fons nord-americà CRV, però han comprat també una petita porció de la companyia el conglomerat del luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), el gegant de l’electrònica Samsung o el braç de capital risc de la multinacional Henkel (propietària de Fa, Vernel, Bref, Loctite...). També fons d’inversió com Cathay Innovation, 20VC, Henkel Ventures, Korelya o Bright Pixel Capital (Sonae). A més, reinverteixen en l’empresa Inditex, Carles Reina, Itnig (Factorial), Kfund (a través del seu fons growth Leadwind), Kibo Ventures i Mission.
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