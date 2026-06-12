Del 16 al 18 de juny del 2026
El III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani reunirà a Barcelona líders institucionals, empresarials, acadèmics i socials
El Rei intervindrà dijous 18 de juny a CosmoCaixa Barcelona
Sota el lema «Un mar de Compromisos», la trobada impulsada per Prensa Ibérica, abordarà els grans reptes mediterranis i s’emetrà en directe a tots els diaris del Grup
Redacción
La ciutat de Barcelona acollirà els dies 16, 17 i 18 de juny del 2026 la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, una plataforma de diàleg i cooperació que reunirà representants institucionals, líders empresarials, universitats, experts internacionals i societat civil per impulsar una agenda compartida de desenvolupament econòmic i social al Mediterrani.
Impulsat per Prensa Ibérica, el Fòrum se celebrarà sota el lema «Un mar de Compromisos» i aspira a consolidar-se com un espai de referència per connectar territoris, generar aliances i activar projectes amb impacte real en la vida de les persones.
La trobada començarà dimarts 16 de juny amb una jornada d’activació del Fòrum i la reunió dels Consells del Mediterrani. Aquella mateixa nit, la Fundació Miró acollirà el sopar principal de benvinguda, concebuda sota l’eix «La cultura com a primer compromís», amb la participació de l’escriptor Eduardo Mendoza, Premi Princesa d’Astúries; el gambista i director d’orquestra Jordi Savall; i el grup Hespèrion, que interpretarà Mare Nostrum.
Les sessions principals se celebraran els dies 17 i 18 de juny a CosmoCaixa Barcelona. El dimecres 17 estarà dedicat al compromís amb l’estabilitat i la prosperitat, amb debats sobre el Mediterrani com a espai d’estabilitat compartida, el nou pacte euromediterrani, democràcia i multilateralisme, educació, aliances internacionals, competitivitat, inversió, aigua, innovació, intel·ligència artificial, connectivitat, energia, connectivitat, energia, emprenedoria i turisme d’alt valor.
El dijous 18, el Fòrum centrarà la seva agenda en el compromís amb les persones, amb sessions sobre humanisme, ètica i bé comú, tendències socials, mobilitat, talent, intel·ligència artificial, productivitat, vivenda, bioeconomia circular, ciutats mediterrànies, economia blava, sostenibilitat, turisme, salut i innovació.
Els participants
En la jornada dedicada al compromís amb l’estabilitat i la prosperitat, que tindrà lloc el dimecres 17 de juny, està prevista la participació de Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Marga Prohens, presidenta de les Illes Balears; Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia; Javier Colomina, representant especial del secretari general de l’OTAN per al Veïnat Sud; Josep Borrell, president del CIDOB; Anne Applebaum, periodista i historiadora; Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Jordi Ribas, president, search & AI de Microsoft; i Carlota Pi, cofundadora i CEO d’HolaLuz, entre d’altres.
Pel que fa a la jornada dedicada al compromís amb les persones, que se celebrarà dijous 18 de juny, intervindran Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya; Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana; José Manuel Albares, ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme d’Espanya; Francesc Torralba, catedràtic d’Ètica i Filosofia de la Universitat Ramon Llull; Fabrizio Favara, CEO d’Iryo; Adolfo Utor, president de Baleària; Marc Palahí, Chief Nature Officer at Lombard Odier i CEO de la Circular Bioeconomy Alliance; Céline Cousteau, documentalista i exploradora; Ferran Adrià, president del Bullifoundation; i Rosario Sánchez, secretària d’Estat de Turisme, entre d’altres.
A més, el dijous 18 de juny el Fòrum reunirà cinc alcaldes de ciutats mediterrànies a la taula rodona «Els reptes del Mediterrani»: Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; Francisco de la Torre, alcalde de Màlaga; Noelia Arroyo, alcaldessa de Cartagena; i María José Català, alcaldessa de València.
Presència del cap de l’Estat
Un dels moments centrals d’aquesta tercera edició serà la intervenció del Rei, prevista dijous 18 de juny a les 12.30 hores a CosmoCaixa Barcelona.
El Fòrum s’emetrà en directe a través de les 23 capçaleres de Prensa Ibérica, cosa que permetrà ampliar l’abast de la trobada i acostar els seus debats, intervencions i conclusions a les audiències de tot l’arc mediterrani i del conjunt d’Espanya.
A més de les sessions públiques, el Fòrum compta amb una estructura permanent de treball a través de vuit Consells per a vuit grans debats, que operen durant tot l’any en àmbits com economia blava, persones, turisme i canvi climàtic, mobilitat, energia per a la indústria, ciutat mediterrània, aigua i energia, i reptes immobiliaris sostenibles. Aquests Consells identifiquen oportunitats, proposen solucions i preparen projectes l’activació dels quals té lloc durant el mateix Fòrum.
Després de les edicions anteriors a València i Màlaga, el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani arriba a Barcelona reforçat per la seva capacitat de convocatòria i impacte. La primera edició, celebrada a València el 2024, va reunir 860 assistents presencials i 68 ponents i moderadors. La segona edició, celebrada a Màlaga el 2025, va congregar 950 assistents presencials i 75 ponents i moderadors, va arribar a 230.000 usuaris únics en estríming i va generar cobertura en 193 mitjans.
Amb aquesta tercera edició, el Fòrum aspira a avançar en una agenda comuna que reforci l’estabilitat, la competitivitat, la sostenibilitat, la innovació i la cohesió del Mediterrani com a espai estratègic per a Espanya, Europa i el conjunt de la regió.
Sobre el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
El Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani és una plataforma de diàleg i intercanvi que reuneix líders institucionals, empresarials, acadèmics i socials per promoure el desenvolupament econòmic i social del Mediterrani espanyol. El seu propòsit és connectar els interessos dels diferents territoris, fomentar un progrés sostenible i socialment just, i influir en la presa de decisions sobre projectes amb impacte positiu en la vida de les persones.
Sobre Prensa Ibérica
Prensa Ibérica publica actualment 27 capçaleres impreses i digitals a Espanya, a més de cròniques locals i revistes. En l’àmbit digital, les seves publicacions arriben a 22,5 milions de visitants únics i 415 milions de pàgines vistes al mes, i situa el grup com a referent espanyol en la categoria News Publisher MC de GfK DAM (Abril 2026).
Acreditacions
premsa.catalunya@correo.gob.es
El termini d’acreditacions finalitza el dimecres 17 de juny a les 12.00 hores
Per a més informació, telèfon del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani: 646943035
IMPORTANT: Per formalitzar l’acreditació, serà imprescindible enviar prèviament el número de DNI i la data de naixement de la persona que assistirà al Fòrum i indicant el dia/dies en què assistirà, juntament amb el nom del mitjà al qual representen i la funció a realitzar.
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