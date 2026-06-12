Dades de Trainline
Viatjar aquest estiu amb tren costarà fins a un 52% menys
Els preus de l’alta velocitat segueixen per sota dels nivells previs a la liberalització
Cristina Buesa
La liberalització del mercat ferroviari espanyol ha consolidat una reducció de preus als principals corredors d’alta velocitat cinc anys després de l’obertura a la competència. Així es desprèn d’un estudi presentat aquest dijous a Barcelona per Trainline, plataforma de venda de bitllets de tren i autobús, que conclou que viatjar amb tren aquest estiu continua sent significativament més barat que abans de l’entrada de nous operadors. Segons les dades analitzades per la companyia, la caiguda de tarifes més gran es registra en la connexió entre Madrid i Màlaga, on el preu mitjà dels bitllets per viatjar entre juny i agost se situa un 52% per sota del nivell del 2019. El segueix la ruta Madrid-Valladolid, amb un descens del 51%, afavorida per la incorporació de nous serveis de baix cost.
La reducció de preus també s’estén a altres corredors amb elevada demanda. Els trajectes entre Madrid i Barcelona presenten tarifes un 44% inferiors a les d’abans de la liberalització, mentre que els enllaços amb Còrdova i Alacant registren descensos del 43%. En el cas de València i Sevilla, la rebaixa assoleix el 38%. L’estudi també identifica preus més baixos que el 2019 en altres connexions com Madrid-Santander (- 23%), Madrid-Huelva (- 22%), Madrid-Saragossa (- 20%), Madrid-Saragossa (- 20%), Madrid-Albacete (- 15%), Madrid-Cadis (- 12%) i Barcelona-Saragossa (- 11%).
Estabilització de les tarifes
Més enllà de la temporada d’estiu, la investigació apunta a una estabilització dels preus a la baixa en diversos corredors. Al comparar 2025 amb 2024, els descensos més grans s’observen en les rutes entre Madrid i Múrcia (-18%) i entre Madrid i Astúries, a través d’Oviedo i Gijón (-17%). També es registren reduccions en els trajectes cap a Galícia, amb caigudes de l’11% cap a la Corunya i del 8% cap a Santiago de Compostel·la i Vigo. El director general de Trainline per a Europa, Pedro García, ha assegurat aquest dijous que la liberalització ha ampliat les opcions disponibles per als viatgers, incrementant les freqüències i reduint els preus en bona part de la xarxa d’alta velocitat, cosa que ha contribuït a reforçar la competitivitat del tren davant altres mitjans de transport. "Qualsevol recorregut que sigui de menys de 500 quilòmetres volem que la gent vagi amb tren. La nostra competència no és Renfe ni Ouigo ni Iryo sinó l’avió i el cotxe particular", ha assegurat.
L’informe també analitza l’evolució de la demanda durant les vacances estivals del 2026. Santiago de Compostel·la encapçala el creixement de passatgers, amb un augment del 380% respecte a l’estiu anterior després de la reestructuració dels serveis d’alta velocitat entre Madrid i Galícia. A continuació se situen Pamplona, amb un increment del 149%, i León, amb un 139%, impulsada per la millora de les connexions ferroviàries del corredor nord.
Entre les destinacions que també experimenten augments destacats figuren Bilbao (+ 49%), Nîmes (+ 36%), Aix-en-Provence (+ 24%), Toledo (+ 13%), Marsella (+ 12%), Sant Sebastià (+ 12%), Sant Sebastià (+ 11%) i Elx (+ 8%). L’estudi es completa amb una enquesta realitzada per Netquest per a Trainline 1.000 persones majors d’edat residents a Espanya. Els resultats mostren que gairebé quatre de cada deu espanyols s’estan replantejant com viatjar aquest estiu. Entre els qui valoren canviar els seus plans de desplaçament, el principal motiu és el cost general del viatge, citat pel 64% dels enquestats, seguit del preu dels vols, esmentat pel 40%.
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