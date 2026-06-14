El 75% dels emprenedors de Manresa diu tenir estrès o ansietat pel negoci
La incertesa econòmica, principal causa de les afectacions psicològiques en els nous creadors d'empreses manresans, segons un estudi de la Diputació
Tres de cada quatre emprenedors de Manresa assegura sentir estrès o ansietat a causa de la gestió del negoci, segons l'estudi "Seguiment de les empreses 2022-2025", elaborat per la Diputació de Barcelona. Els emprenedors de la capital del Bages, de fet, figuren entre els més estressats de la mostra elaborada per la Diputació, que recull dades d'una trentena de poblacions grans i capitals de comarca de les nou comarques de la demarcació. El 75% de respostes afirmatives obtingudes per l'enquesta a Manresa (elaborada a partir d'una trentena de casos d'empreses creades el 2022 assessorades pels centres locals de serveis a les empreses impulsats per la Diputació) supera de més de tres punts percentuals la mitjana de la demarcació barcelonina.
En el cas del Berguedà, on s'han fet una quinzena d'enquestes, el 73,3% assegura també patir estrès o ansietat pel negoci.
A Manresa, només el 15,6% diu no haver tingut mai estrès o ansietat per l'evolució de la feina. El 18,2%, per contra, assegura patir-ne molt sovint. El 24,1% diu que té estrès o ansietat de forma sovintejada, mentre que el 29,5% diu sentir-ho de manera puntual.
Al Berguedà, el 20% diu no sentir-ne mai, mentre que el 33,3% diu que l'estrès apareix sovint i el 20% molt sovint.
A la capital del Bages, el 50% dels emprenedors que experimenten estrès o ansietat assegura que és per la incertesa econòmica. El 25%, per l'excés de responsabilitat; el 25%, per les dificultats administratives; el 8,3% per la manca de conciliació entre la vida personal i professional; el 16,7%, per la manca de suport; i el 4,2%, per por al fracàs.
D'altra banda, el 25% dels enquestats a Manresa diu haver necessitat suport extern per afrontar aquests quadres psicològics.
Les dades globals
En conjunt, l'estudi conclou que el 71,8% d'emprenedors de la demarcació ha patit estrès o ansietat per la gestió empresarial. Més del 40% afirma haver-ne patit sovint o molt sovint. L'excés de responsabilitats i la càrrega de treball així com les dificultats administratives són citades per més d'una cinquena part de les persones emprenedores. A més, més del 30% de les persones emprenedores van rebre suport emocional més enllà del seu entorn proper.
Seguiment a les empreses
L'estudi de la Diputació de seguiment a les empreses creades amb el suport dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), impulsats per la Diputació de Barcelona, conclou que el 56,7% d'empreses mantenen la seva activitat tres anys després. També confirma que la supervivència s’enfila fins al 63,7% entre els projectes que van sol·licitar un estudi de viabilitat.
La comparació de resultats amb les últimes dades de l’INE mostra que la taxa de supervivència de les empreses creades amb el suport del CLSE és 10 punts superior a les mitjana de la demarcació de Barcelona. L’anàlisi ha estat realitzat amb la participació de 27 centres i una mostra de 1.456 persones emprenedores.
Les empreses que han comptat amb AVE, anàlisi de viabilitat (i, per tant, amb un acompanyament més estructurat), tenen una taxa de supervivència del 63,7 %, davant del 48,7 % de les que no n’han realitzat. El 68,4 % de les empreses que van utilitzar el recurs de l’AVE continuen obertes tres anys després, mentre que aquest percentatge baixa fins al 52,9 % per a les que no el van sol·licitar. A més, les empreses que han passat per un AVE també presenten millors resultats econòmics, amb una facturació mitjana aproximadament 13.000 euros superior.
Perfil de les iniciatives empresarials
L’estudi també identifica diferències en el perfil de les persones emprenedores. Aquelles que no realitzen un AVE presenten, en major proporció, estudis universitaris (48,9 %). Pel que fa a l’activitat, les empreses sense AVE es concentren principalment en serveis a empreses (49,6 %), mentre que les que sí que l’han fet s’orienten en major mesura al sector consum (53,2 %).
Les empreses actives es caracteritzen per ser petites: tenen una mitjana de 2,2 treballadors i un 60 % són unipersonals. Prop de dos terços es creen per oportunitat, tot i que la meitat de les persones promotores es trobaven en situació d’atur abans d’emprendre.
Consolidació: el repte pendent
L’anàlisi confirma que la consolidació és un element clau per garantir la continuïtat dels negocis. Les empreses que han rebut suport en aquesta fase, especialment si han realitzat un AVE, mostren taxes de supervivència significativament més elevades.
Per contra, el 44,4 % de les empreses que han tancat no van superar els dos anys d’activitat, i una de cada dues hauria necessitat més suport per consolidar-se. Els factors econòmics són la principal causa de tancament, especialment en les empreses que havien realitzat AVE (63,3 %), mentre que en les que no l’havien fet representen el 42,2 %.
Bones perspectives i alta valoració dels serveis
Entre les empreses que continuen actives, un 64,6 % té bones expectatives de futur. El suport dels CLSE és altament valorat: el 56 % de les persones usuàries el qualifiquen d’excel·lent, amb una puntuació mitjana de 8,5 sobre 10.
El principal motiu per no haver realitzat un anàlisi de viabilitat és la percepció que no era necessari o que ja s’havia fet per altres vies. No obstant això, segons les dades, aquesta decisió pot afectar negativament la supervivència del projecte
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