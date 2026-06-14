El Govern impulsa la internacionalització d'una quarta part dels cellers catalans durant el 2025
Nés de 200 cellers catalans van rebre suport per iniciar o ampliar les seves vendes a l’exterior amb el suport d’ACCIÓ i Prodeca
Els Estats Units, la Xina, Alemanya o Mèxic són els principals mercats objectiu d’aquestes actuacions
Regió7
El Govern va impulsar projectes d’internacionalització de 204 cellers catalans durant el 2025, el que representa una quarta part del total de 800 cellers que hi ha a Catalunya (dades d’INCAVI). Mitjançant el suport d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, i Prodeca, l’empresa pública del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que promou els aliments catalans al món, més de 200 cellers van poder dur a terme actuacions per iniciar o ampliar les seves vendes a l’exterior. Aquestes actuacions s’han centrat especialment en mercats com el dels Estats Units, la Xina, Alemanya o Mèxic.
En aquest sentit, destaca el programa Catalan Wines d’ACCIÓ, que va organitzar tastos i trobades entre una trentena de cellers catalans i importadors i distribuïdors als Estats Units, la Xina i Taiwan. D’altra banda, des de Prodeca també es va impulsar la presència d’un centenar de cellers catalans a fires internacionals de referència, així com la participació a trobades amb compradors internacionals com el Catalan Food Business Forum o les modalitats virtuals eBusiness.
Segons el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, Jaume Baró Torres, “el sector del vi ja fa temps que ha entès que la internacionalització és una gran oportunitat per créixer i ampliar la cartera de clients amb un públic que valora la seva qualitat. Programes com el Catalan Wines d’ACCIÓ, amb més de 15 anys de trajectòria, són un canal essencial per acompanyar aquest esperit dels cellers catalans”.
Per a la directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà, “la vocació exportadora és inherent al sector del vi i explica bona part de la projecció i competitivitat del conjunt de l’agroalimentari català. Els cellers catalans han demostrat una gran capacitat per generar oportunitats en mercats diversos, fet que consolida el sector vitivinícola com un dels més actius i internacionalitzats de l’economia agroalimentària catalana”.
A banda de les actuacions agrupades, el suport a la internacionalització dels cellers catalans també es va vehicular mitjançant projectes individualitzats, consultes, assessorament i formació per abordar les necessitats i recursos en els processos d’internacionalització. En aquest sentit, segons càlculs d’ACCIÓ i Prodeca, les exportacions catalanes de vins i escumosos al món han crescut un 11,7% en el període 2020-2025.
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