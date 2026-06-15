BBVA llança un servei per acompanyar les empreses espanyoles en el seu salt a Mèxic.
Pablo Gallén
BBVA vol reforçar el paper de Mèxic com a destinació prioritària per a la internacionalització de les empreses espanyoles. L'entitat ha presentat a Madrid Smartshoring Mèxic, un nou servei de suport local i finançament dissenyat per acompanyar les companyies en la seva arribada, implantació i creixement al país.
El banc va reunir directius d'empreses espanyoles, llatinoamericanes i turques per analitzar les oportunitats d'inversió que ofereix Mèxic en l'actual context de reorganització de les cadenes globals de valor. Aquest procés està modificant la manera com les empreses produeixen, subministren i distribueixen béns i serveis a escala internacional, i està reforçant l'atractiu dels mercats propers als Estats Units i amb una sòlida base industrial.
La iniciativa de BBVA s'emmarca en l'evolució del tradicional fenomen del nearshoring cap a models de smartshoring. En aquest nou enfocament, la competitivitat d'una empresa ja no depèn només d'on situa la seva producció, sinó també de la seva capacitat per construir xarxes més resilients, tecnològiques, sostenibles i integrades en les cadenes de valor internacionals.
Durant la trobada, Marian Laso, responsable de solucions internacionals de BBVA a Espanya, va subratllar la importància de les empreses espanyoles a Mèxic. També hi va intervenir José García Casteleiro, director d'Empreses i Institucions de BBVA a Espanya, que va destacar que l'acompanyament a les companyies és una de les prioritats estratègiques de l'entitat, des de la seva constitució fins al seu creixement i expansió internacional.
BBVA assegura que l'interès de les empreses espanyoles per Mèxic continua augmentant. El 2025, el finançament del comerç exterior concedit a través del segment de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA a Espanya va arribar als 19.085 milions d'euros, un 4,6% més que l'any anterior. A més, l'entitat va acompanyar més de 3.400 empreses espanyoles en els seus processos d'implantació i creixement a Mèxic durant l'exercici.
La posició del banc al país és un dels principals arguments de la nova proposta. Jaime Sáenz de Tejada, responsable global de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA, va recordar que BBVA és la principal entitat financera de Mèxic, amb més de 30 milions de clients i una quota de mercat del 25% en préstecs.
«Mèxic està molt integrat en les cadenes productives nord-americanes, té una capacitat industrial extraordinària, compta amb talent, un alt nivell de sofisticació i ofereix accés al principal mercat del món, que són els Estats Units. És una oportunitat extraordinària per a les empreses espanyoles», va afirmar Sáenz de Tejada.
El nou servei es basa en la doble presència de BBVA a Espanya i Mèxic. L'entitat destaca que pot acompanyar les companyies des del mercat d'origen i durant el seu aterratge al país. Segons dades de l'Informe de Comerç Exterior del Ministeri d'Economia, les exportacions espanyoles a Mèxic representen el 2,8% del total de vendes fora de la Unió Europea. En el cas de BBVA, aquest percentatge arriba al 4,6%, fet que, segons el banc, reflecteix l'especial vinculació de la seva base empresarial amb el mercat mexicà.
Tres línies d'actuació
Smartshoring Mèxic s'articula al voltant de tres línies d'actuació. La primera és un welcome pack per a empreses que arriben al país o que ja hi estan implantades però encara no treballen amb BBVA Mèxic. Aquest paquet inclou un compte corrent, servei de nòmina i condicions preferents en operacions amb divises.
La segona línia consisteix en un acompanyament de soft landing mitjançant despatxos jurídics, fiscals i comptables, així com operadors immobiliaris seleccionats per l'entitat. L'objectiu és facilitar els tràmits clau per a la implantació d'una empresa a Mèxic i reduir la incertesa inicial que suposa operar en un nou mercat.
La tercera pota del servei és la connexió amb clients i proveïdors locals. BBVA vol que les empreses espanyoles puguin identificar contactes de qualitat dins de l'ecosistema empresarial de BBVA Mèxic, tant per trobar socis comercials com per integrar-se més ràpidament en la cadena de valor local.
Amb aquesta proposta, el banc vol anar més enllà del finançament tradicional. L'entitat planteja un model d'acompanyament integral que cobreixi des de l'obertura de l'operativa bancària fins a la cerca d'assessors, proveïdors, clients potencials i contactes estratègics. La finalitat és accelerar els primers passos de les empreses espanyoles a Mèxic i facilitar-ne el creixement en un mercat que guanya pes en la nova geografia industrial global.
Durant la jornada també hi van participar Jorge Sicilia, director de BBVA Research, i Carlos Serrano, economista en cap de Mèxic a BBVA Research, que van analitzar el context econòmic i les principals tendències que impulsen l'atractiu del país com a destinació d'inversió.
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