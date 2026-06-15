S'avança la campanya del cereal a la Catalunya central: "Abans sempre es començava a segar per Sant Joan"
L'avançament de la calor ha perjudicat algunes zones, mentre que en altres es pot superar els 5.500 quilos per hectàrea
Mar Martí (ACN)
La campanya de sega del cereal ja està en marxa a algunes comarques de la Catalunya central com l'Anoia i el Bages, mentre que a les zones més altes com el Berguedà, el Solsonès, el Lluçanès i Osona està previst que arrenqui la setmana que ve. La calor dels últims dies ha accelerat l'inici de campanya. Joan Vidal, coordinador d'Unió de Pagesos a l'Anoia, preveu que sigui una campanya "estàndard", però "molt irregular". En aquest sentit, Vidal diu que hi haurà zones amb produccions "molt bones" que poden enfilar-se fins als 5.500 quilos per hectàrea, però d'altres més dolentes on les pluges d'hivern i l'avançament de la calor ha perjudicat. Vidal lamenta que els preus segueixen a la baixa per als productors.
Els pagesos de la comarca de l'Anoia ja han començat a segar els seus camps arran de les altes temperatures dels darrers dies. "Abans sempre es començava a segar per Sant Joan i ara, en canvi, qui sap la feina que ja haurem fet quan arribem a Sant Joan", ha expressat el coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a l'Anoia, Joan Vidal. De fet, l'avançament de la campanya de la sega és cada cop més habitual per l'arribada primerenca de les altes temperatures i això pot perjudicar algunes zones on el gra encara no ha completat el seu procés de maduració.
Vidal explica que venen d'un any passat "excepcional", sobretot perquè s'arrossegaven tres anys de males collites per la sequera. Enguany, en canvi, el coordinador d'UP a l'Anoia preveu que la campanya a la Catalunya Central sigui "estàndard" i "dins de la mitjana". Tot i això, alerta que serà "molt irregular" amb zones "on les pluges d'hivern van ser molt beneficioses i en d'altres on van ser perjudicials". En aquest sentit, des del sindicat agrari calculen que el ventall pot anar des dels 3.000 quilos per hectàrea fins als 5.000 "amb alguna punta de 6.000".
El coordinador comarcal diu que, molt probablement, les zones que es veuran més perjudicades són les "més tardanes" -com ara el Berguedà, Solsonès o Osona-, ja que l'arribada de la calor pot haver sorprès alguns camps on el gra encara no estava del tot madurat. "En canvi, a les zones més primerenques, la calor ha arribat quan el gra ja estava fet", ha detallat Vidal. Tot i això, aquesta irregularitat en la collita també ve condicionada per la tipologia de terreny. "El fet que hagi plogut molt aquest hivern fa que les terres argiloses hagin tingut capacitat de retenció d'aigua, però, en canvi, les terres més arenoses la pluja les perjudica", ha conclòs el pagès.
Preus baixos
Pel que fa als preus, Vidal alerta que la tendència és igual que l'any passat amb preus "molt dolents". El coordinador d'UP critica que arriba cereal "a dojo" de països com Ucraïna "sense gaires controls i sense tenir en compte les garanties de controls sanitaris i traçabilitat de la Unió Europea". Quan hi ha molta producció, com l'any passat, "els preus a la baixa es poden temptejar", assegura Vidal, però anys dins de la mitjana com aquest 2026 "ajusta molt els marges econòmics de produir cereal".
"Som els primers interessats en què no hi hagi incendis"
Els treballs de sega del cereal coincideixen també amb l'època de més risc d'incendis. Vidal assegura que els pagesos són "els primers interessats" en què no es produeixi cap foc, però recorda que la sega s'ha de fer "quan més calor fa i quan el terreny més sec és". El coordinador d'UP recorda que les màquines recol·lectores cada cop van més equipades amb extintors i, fins i tot, algunes amb dipòsits d'aigua.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Atropellen una dona a l’avinguda Tudela de Manresa
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Ibuprofèn sense recepta: puc substituir el de 600 per 400 mg i mitja pastilla?