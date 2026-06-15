El ministre Luis Planas inaugura la nova seu de la santfruitosenca Grup Solucions
El responsable de la cartera d'Agricultura, Pesca i Alimentació reclama "més inversió i transformació" al sector en una visita a la comarca d'origen de la seva nissaga familiar
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha inaugurat aquest dilluns al migdia les noves instal·lacions de l'enginyeria Grup Solucions al polígon Carretera de Berga II de Sant Fruitós de Bages. El ministre, a qui han acompanyat en la visita el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, i els alcaldes de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i Manresa, Marc Aloy, ha lloat la tasca de l'empresa bagenca, convertida en una de les enginyeries de referència a Catalunya en el sector primari i en la gestió de residus, alhora que ha insistit que cal "invertir" i "transformar" el sector al conjunt de l'Estat per mantenir-lo com una de les potències globals. Per al ministre, Grup Solucions és un exemple per al sector, ja que col·labora en la seva evolució mitjançant la tecnologia i el coneixement profund del medi, com és per exemple l'ús del software de modelatge BIM (Building Information Modeling) per al disseny de granges.
Reunió familiar
L'acte, que ha aplegat un centenar de persones entre treballadors, clients i empresaris convidats, ha facilitat alhora una reunió familiar, ja que el ministre Planas prové de la mateixa nissaga de pagesos de Sant Mateu de Bages que el director i responsable de Grup Solucions, Ricard Planas, del pare del qual el ministre és cosí germà. Luis Planas, alhora nebot del periodista manresà Josep Maria Planes, va néixer a València, on s'havia traslladat la seva branca familiar, però manté una gran estima pel Bages i pels seus orígens a Sant Mateu, com ha recordat durant la visita.
"M'omple el cor veure el retrat de Josep Maria Planes a l'ajuntament de Manresa", ha dit el ministre, que ha assegurat, a preguntes de Regió7 sobre la seva relació amb el territori, que "aquí em sento com a casa, perquè jo no he perdut les meves arrels ni la meva identitat", ha dit parafrasejant Raimon. Planas ha assegurat que visitarà amb més calma el Bages amb la seva esposa i els seus fills per mantenir una àmplia reunió familiar amb la nissaga bagenca.
Una enginyeria en creixement constant
Amb una inversió d'un milió d'euros, les noves instal·lacions de Grup Solucions han suposat aixecar de zero una nau de 600 metres quadrats, en una parcel·la de 1.200 metres quadrats. Era un salt necessari per a una empresa que ocupava fins fa només uns mesos un petit local a la carretera de Cardona de Manresa. L'enginyeria està experimentant increments de facturació del 15%, i si l'any passat va obtenir un resultat d'1,2 milions d’euros, preveu tancar aquest 2026 amb 1,6 milions. Actualment té una plantilla integrada per divuit professionals, entre enginyers (agrònoms, industrials, d’obra civil i de mines), biòlegs, ecòlegs, arquitectes i economistes.
Després d’iniciar-se en la professió amb projectes per a la pagesia a l’entorn de Sant Mateu de Bages, l'enginyer agrònom Ricard Planas va fundar Grup Solucions fa 27 anys, i s’ha especialitzat en projectes de gran envergadura en sol no urbanitzable i en sectors com la ramaderia, l’agroindústria i la valorització de residus. L'empresa va donar-se a conèixer al sector primari amb el disseny del pla de gestió de dejeccions ramaderes de la Cooperativa Plana de Vic, llavors el més gran de Catalunya, el 2002, i avui té com a clients alguns dels més grans negocis del primari a Catalunya, com la Cooperativa de Guissona, el grup Vall Companys o la bagenca Agrocat. De les tres grans branques d’activitat de l’empresa, la ramaderia suposa el 50% del seu volum de negoci; el tractament de residus, el 40%; i el 10%, la mineria.
Evitar la "fuga de talent"
Durant l'acte, al qual també ha assistit Josep Oliu, president del Banc Sabadell i, com a propietari d'una finca a Callús, un dels clients històrics de Grup Solucions, Ricard Planas ha insistit que la tasca de Grup Solucions consisteix en dissenyar espais i models per augmentar la productivitat d'un sector en constant creixement. Planas ha explicat com les enginyeries s'enfronten a "la fuga de talent" i alhora a la jubilació d'experts que són difícils de reemplaçar i ha reclamat un esforç en formació per no haver-la d'acabar a les mateixes empreses. En un moment en què el sector viu un exercici de concentració intens, Planas ha assegurat que "si volem productes de qualitat a bon preu necessitem grans instal·lacions", fet que, ha lamentat, "contradiu la mesva essència, el meu origen familiar, però el món actual demana una altra cosa". Amb tot, ha dit, les petites explotacions continuen sent necessàries "perquè treballen molt bé i ho tenen tot al dia".
Planas també s'ha referit a les altres branques d'activitat de l'empresa, com el disseny de plantes de biogàs o el tractament de residus, que reclama, ha apuntat, "grans inversions, que volen dir enginyeria". Planas ha assegurat que Grup Solucions "està servint a les empreses amb els millors índex de productivitat del món" i ha definit el projecte empresarial com el d'una "enginyeria que integra totes les etapes del projecte".
L'acte ha inclòs una connexió amb Ricard Ramon Sumoy, cap de la Unitat de Perspectives Polítiques de la Direcció General d’Agricultura de la Comissió Europea, que ha fet una repassada dels grans reptes europeus del sector, com el disseny de la nova Política Agrària Comuna, l'adaptació al canvi climàtic, la diversificació de mercats (imprescindible en el cas d'una potència productiva com Espanya, que depèn, per exemple, dels feritilitzants forans), la valorització dels residus o la gestió dels riscos empresarials.
Al seu torn, l'alcalde Joan Carles Batanés ha posat Grup Solucions com a exemple de retenció de talent al Bages, ja que és un projecte concebut, crescut i consolidat a la comarca, mentre que el conseller Òscar Ordeig ha recordat que Catalunya està experimentant rècords d'exportació en el primari, i també en renda agrària, fet que impulsen el sector com el motor econòmic del país. El conseller ha reclamat "unitat", tant en la nova PAC, com en els reptes sanitaris de la pesta porcina africana o la dermatosi, i també en l'impuls de la gastronomia.
Potència mundial
La intervenció de cloenda de la inauguració, que s'ha celebrat en una carpa instal·lada a l'exterior de l'enginyeria, ha anat a càrrec de Luis Planas, que ha dit que Grup Solucions "aporta perspectiva del que érem i del que som avui", quaranta anys després de l'entrada d'Espanya en el mercat comú europeu, un període en què la producció agroalimentària espanyola s'ha multiplicat per vuit i ja és el quart país del món en aquest aspecte, i el setè en exportació de producte.
"Som una potència, i Catalunya és la primera comunitat exportadora". Per això Planas ha insistit que cal encara més "invertir i transformar" per ser encara més competitius i sostenibles. I ha reclamat més inversió en tecnologia, que Espanya ja comença també a exportar per al primari. El ministre s'ha mostrat "optimista" respecte d'un futur en què la intel·ligència artificial i la robòtica seran claus al sector. "Però també ho serà el component humà", ha conclòs.
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