PNI 2026-2030
Illa compromet 4.500 milions d’euros per a la indústria: "Volem tornar a ser la locomotora d’Espanya i Europa"
El Govern firma amb patronals i sindicats un full d’inversions fins al 2030 per reforçar el pes del sector fabril en el conjunt de l’economia
Gabriel Ubieto
«Volem tornar a ser la locomotora d’Espanya i Europa». Amb aquesta declaració d’intencions ha firmat aquest dilluns el president del Govern, Salvador Illa, el nou PacteNacionalper a la Indústria (PNI), un full de ruta per invertir en les empreses fabrils catalanes i reforçar el seu pes en el conjunt de l’economia. Per complir aquest objectiu, o com a mínim revertir el progressiu aprimament que fa dècades que la indústria experimenta (igual com a tot Europa), l’Executiu es compromet a invertir gairebé 4.500 milions d’euros fins al 2030.
El PNI és un document consensuat amb els agents socials que recull una bateria d’accions estratègiques per incentivar la indústria. Des d’ajudes per als semiconductors, fins a beques per a investigadors, passant per subvencions a la formació professional o obres per a infraestructures. El primer el va subscriure Carles Puigdemont, el 2017; el segon Pere Aragonès, el 2021, i el tercer l’ha firmat aquest dilluns Salvador Illa, en un acte simbòlic organitzat al port de Barcelona.
El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha valorat que el document rubricat aquest dilluns «és fruit de la millor concertació social», perquè neix amb les aportacions de Foment del Treball, Pimec, CCOO i UGT. Els gairebé 4.500 milions d’euros que pretén mobilitzar persegueixen «millorar la qualitat de vida dels catalans», ja que «la indústria genera millors salaris i més estabilitat», segons ha destacat.
Catalunya pretén que la indústria guanyi protagonisme, després de dècades de pèrdua de vigor d’aquest sector amb l’objecte dels serveis. El sector fabril, històricament fort a Catalunya, s’ha anat apagant i durant les últimes legislatures no hi ha hagut cap Govern que hagi aconseguit revertir aquesta certa decadència. Avui el 17,2% del valor afegit brut l’aporta la indústria, fa 10 anys aportava el 18,1% i fa 20 anys vorejava el 20%.
El PNI recull les inversions que el Govern veu pertinents per revertir aquesta tendència, pena i ambició compartida a tot Europa. «Tenim un full de ruta que mostra el compromís de tota la societat», ha posat en valor el president de Pimec, Antoni Cañete.
«Valorem la continuïtat de les polítiques industrials, és molt important aquesta continuïtat i la mirada a llarg termini», ha afirmat el secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros. També ha destacat la inclusió de la indústria alimentària dins del perímetre de l’estratègia. «No és una indústria de segona», ha afegit.
La líder de CCOO de Catalunya, Belén López, ha destacat el paper que el PNI reconeix perquè els treballadors participin en les transicions productives, com la de l’automòbil, per exemple, i així «no deixar ningú enrere». També ha valorat les inversions previstes per millorar la mobilitat laboral, a través de més connexions en i entre polígons, així com un reforç de les xarxes ferroviàries.
«Si les mesures aquí contemplades es compleixen, la productivitat de les nostres empreses augmentarà», ha afirmat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre. Condició indispensable, al seu parer, per «generar prosperitat» i «compartir-la», un dels eslògans més repetits per Illa.
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