Albert Dalmau reivindica Catalunya com un «país plural» davant dels qui utilitzen la diversitat com a «confrontació»
Barcelona reuneix líders polítics, empresarials i acadèmics al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani
Carlota Camps
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat Catalunya com un «país ric i plural» i ho ha considerat una «fortalesa» davant dels qui utilitzen la diversitat com a «element de confrontació». Així s’ha expressat durant el sopar inaugural de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que impulsa Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa i que, després de dues primeres edicions celebrades a València i Màlaga, en aquesta ocasió se celebra a Barcelona. En el seu discurs inaugural, Dalmau ha lamentat que s’hagin «trencat els consensos construïts a Europa des de la Segona Guerra Mundial», però ha reivindicat el Mediterrani i el «projecte europeu» com a «espais de diàleg».
En l’obertura de les jornades, celebrada aquest dimarts a la nit a la Fundació Joan Miró, també hi han participat el president de Prensa Ibérica, Javier Moll; el president del Parlament, Josep Rull; l’escriptor Eduardo Mendoza, premi Princesa d’Astúries de les Lletres; i el músic i director Jordi Savall. L’acte, titulat «La cultura com a primer compromís», ha inclòs també una interpretació de ‘Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes’, a càrrec d’Hespèrion XXI i músics procedents de diferents països mediterranis.
Durant els pròxims dos dies, institucions, empresaris, acadèmics, científics i experts internacionals participaran en aquest fòrum per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani. L’edició d’enguany porta com a lema ‘Un Mar de Compromisos’ i té com a objectiu fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.
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