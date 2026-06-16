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Albert Dalmau reivindica Catalunya com un «país plural» davant dels qui utilitzen la diversitat com a «confrontació»

Barcelona reuneix líders polítics, empresarials i acadèmics al III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani

Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat en el III Fòrum Mediterrani

Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat en el III Fòrum Mediterrani / MANU MITRU / EPC

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Carlota Camps

Manresa

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicat Catalunya com un «país ric i plural» i ho ha considerat una «fortalesa» davant dels qui utilitzen la diversitat com a «element de confrontació». Així s’ha expressat durant el sopar inaugural de la tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que impulsa Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa i que, després de dues primeres edicions celebrades a València i Màlaga, en aquesta ocasió se celebra a Barcelona. En el seu discurs inaugural, Dalmau ha lamentat que s’hagin «trencat els consensos construïts a Europa des de la Segona Guerra Mundial», però ha reivindicat el Mediterrani i el «projecte europeu» com a «espais de diàleg».

En l’obertura de les jornades, celebrada aquest dimarts a la nit a la Fundació Joan Miró, també hi han participat el president de Prensa Ibérica, Javier Moll; el president del Parlament, Josep Rull; l’escriptor Eduardo Mendoza, premi Princesa d’Astúries de les Lletres; i el músic i director Jordi Savall. L’acte, titulat «La cultura com a primer compromís», ha inclòs també una interpretació de ‘Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes’, a càrrec d’Hespèrion XXI i músics procedents de diferents països mediterranis.

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Durant els pròxims dos dies, institucions, empresaris, acadèmics, científics i experts internacionals participaran en aquest fòrum per debatre sobre els grans desafiaments econòmics i socials de l’arc mediterrani. L’edició d’enguany porta com a lema ‘Un Mar de Compromisos’ i té com a objectiu fer un pas més enllà del diagnòstic dels problemes compartits pels territoris i avançar cap a propostes concretes i aliances capaces de traduir-se en projectes amb impacte real.

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