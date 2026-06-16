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El grup Bon Preu va incrementar gairebé un 8% la facturació l'any passat i va arribar als 2.600 milions

L'empresa osonenca ha invertit 150 milions en noves obertures, reformes i logística

Un establiment de Bon Preu

Un establiment de Bon Preu / BON PREU / Europa Press

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ACN

Les Masies de Voltregà

El grup osonenc Bon Preu ha tancat l'exercici del 2025 amb una facturació global de 2.611 milions d'euros, una xifra que representa un creixement del 7,9% respecte a l'any anterior. Aquests resultats corresponen a les seves tres àrees d'activitat: alimentació -establiments Bonpreu i Esclat i BonpreuEsclat en línia-; carburants -sota la marca EsclatOil-; i energia verda -comercialitzada a través de BonpreuEsclat Energia-. D'altra banda, la companyia explica que durant el 2025 va invertir un total de 150 milions en noves obertures, reformes, logística i altres projectes estratègics. L'empresa acumula un total de 1.346 milions d'euros d'inversions en la darrera dècada a Catalunya.

L'any passat la companyia va inaugurar tres nous establiments Esclat, dos nous Bonpreu i dos minimercats. A més, també va obrir quatre noves benzineres EsclatOil i va ampliar punts de servei de recollida de la compra en línia. En concret, el grup compta amb 30 centres de recollida a tot Catalunya.

Per aquest 2026, la companyia informa que segueix amb el seu pla d'expansió focalitzat en Catalunya. En concret, fins ara ha obert quatre supermercats a Terrassa, Cervelló, Barcelona i Badalona. A més, de cara l'últim quadrimestre de l'any planifica obrir un Bonpreu a Cerdanyola del Vallès i un altre a Barcelona; tres Esclats a Sabadell, Castellar del Vallès i Palafolls -aquests dos últims amb una benzinera-; i un EsclatOil amb minimercat a Pallejà.

Ser una empresa "neutra" l'any 2050

El grup osonenc explica en un comunicat que està avançant en el seu full de ruta per reduir i neutralitzar la seva petjada de carboni i que treballa en un pla de descarbonització "per ser una empresa neutra l'any 2050". Per aconseguir-ho, la companyia assegura que està impulsat diferents iniciatives com la promoció de productes de proximitat, la disminució dels envasos, el foment del reciclatge i una política de malbaratament alimentari "que vol reduir a la mínima expressió els productes que acaben a la brossa".

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D'altra banda, el grup també aposta per la producció d’energia fotovoltaica per a consum propi, amb 84 instal·lacions fotovoltaiques, 12 de les quals es van posar en marxa durant l’exercici 2025.

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