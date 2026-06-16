El grup Bon Preu va incrementar gairebé un 8% la facturació l'any passat i va arribar als 2.600 milions
L'empresa osonenca ha invertit 150 milions en noves obertures, reformes i logística
ACN
El grup osonenc Bon Preu ha tancat l'exercici del 2025 amb una facturació global de 2.611 milions d'euros, una xifra que representa un creixement del 7,9% respecte a l'any anterior. Aquests resultats corresponen a les seves tres àrees d'activitat: alimentació -establiments Bonpreu i Esclat i BonpreuEsclat en línia-; carburants -sota la marca EsclatOil-; i energia verda -comercialitzada a través de BonpreuEsclat Energia-. D'altra banda, la companyia explica que durant el 2025 va invertir un total de 150 milions en noves obertures, reformes, logística i altres projectes estratègics. L'empresa acumula un total de 1.346 milions d'euros d'inversions en la darrera dècada a Catalunya.
L'any passat la companyia va inaugurar tres nous establiments Esclat, dos nous Bonpreu i dos minimercats. A més, també va obrir quatre noves benzineres EsclatOil i va ampliar punts de servei de recollida de la compra en línia. En concret, el grup compta amb 30 centres de recollida a tot Catalunya.
Per aquest 2026, la companyia informa que segueix amb el seu pla d'expansió focalitzat en Catalunya. En concret, fins ara ha obert quatre supermercats a Terrassa, Cervelló, Barcelona i Badalona. A més, de cara l'últim quadrimestre de l'any planifica obrir un Bonpreu a Cerdanyola del Vallès i un altre a Barcelona; tres Esclats a Sabadell, Castellar del Vallès i Palafolls -aquests dos últims amb una benzinera-; i un EsclatOil amb minimercat a Pallejà.
Ser una empresa "neutra" l'any 2050
El grup osonenc explica en un comunicat que està avançant en el seu full de ruta per reduir i neutralitzar la seva petjada de carboni i que treballa en un pla de descarbonització "per ser una empresa neutra l'any 2050". Per aconseguir-ho, la companyia assegura que està impulsat diferents iniciatives com la promoció de productes de proximitat, la disminució dels envasos, el foment del reciclatge i una política de malbaratament alimentari "que vol reduir a la mínima expressió els productes que acaben a la brossa".
D'altra banda, el grup també aposta per la producció d’energia fotovoltaica per a consum propi, amb 84 instal·lacions fotovoltaiques, 12 de les quals es van posar en marxa durant l’exercici 2025.
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