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Karina Gibert protagonitzarà l’acte anual de l’ACEB Suma a Viladomiu Nou

La degana del Col·legi d'Enginyeria Informàtica parlarà aquest dijous sobre IA i el lideratge conscient

Karina Gibert

Karina Gibert / ACEB

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Regió7

Manresa

Karina Gibert, una de les veus més autoritzades de l'estat en intel·ligència artificial, guardonada amb la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya 2025 i una de les dones més influents segons Forbes 2025, serà la convidada de l’acte anual de l’ACEB Suma d'enguany. La comissió d'empresàries i directives de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha escollit una ponent de màxim nivell per analitzar com la tecnologia, el lideratge conscient i el talent femení poden impulsar el teixit econòmic local. La cita empresarial se celebrarà aquest dijous, 18 de juny, a les 19:00 hores a l’antiga colònia tèxtil de Viladomiu Nou, a Gironella.

L'organització de l'acte, que té caràcter itinerant i pretén posar en valor el patrimoni industrial del territori, ha escollit aquest entorn singular per acollir una jornada que busca fer un salt d'escala. L'acte està pensat com un punt de trobada, intercanvi i networking per a tot el teixit empresarial del Berguedà, i s'adreça tant a empresaris, empresàries, directius i directives, així com a professionals autònoms i representants de petits i grans negocis de la comarca.

L'eix central de la trobada serà la conferència-debat sota el títol ”Tecnologia amb propòsit: IA, lideratge conscient i talent en clau de gènere”. Karina Gibert —qui també és catedràtica de la UPC i inclosa a la llista Forbes de les 100 dones més influents de Catalunya— conversarà amb Rosa Talamàs, periodista vinculada al territori i actual corresponsal de 3Cat als Pirineus.

Des de la comissió de l'ACEB Suma es destaca la importància d'apropar debats globals com el de la intel·ligència artificial a la realitat comarcal. L'objectiu és oferir eines i visions inspiradores que ajudin les empreses del Berguedà a afrontar els reptes del futur amb una mirada conscient i estratègica.

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L'assistència a l'esdeveniment és totalment gratuïta, tot i que, a causa de l'aforament limitat de l'espai, és imprescindible realitzar una inscripció prèvia a través de l'enllaç https://aceb.ticketing.cat/aceb/acte-anual-de-laceb-suma-2026

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