L’afiliació estrangera a Manresa supera en 2,7 punts la mitjana del país
La proporció de treballadors forans sobre el total se situa a la capital del Bages en el 21,74%
Manresa tenia registrats a finals de maig 7.345 treballadors estrangers, el que suposa el 21,74% del total de 33.780. Aquest percentatge és 2,7 punts superior a la mitjana catalana d’afiliats forans (19,05%), i suposa el sisè percentatge més elevat entre les ciutats de més de 50.000 habitants del país, per darrera de Vic (32,3%), Barcelona (27,62%), l’Hospitalet de Llobregat (26,54%), Lleida (24,76%) i Santa Coloma de Gramenet (24,22%). En contrapunt, els municipis d’aquest grup de població amb menys proporció de treballadors estrangers són Viladecans (10%), el Prat de Llobregat (11,70%) i Cerdanyola del Vallès (11,80%).
En relació al mes de maig del 2025, el nombre d’afiliats estrangers ha crescut a Manresa el 9,96%, només per sota dels augments registrats a Viladecans (12,82%) i Terrassa (10,92%) entre les ciutats grans. Al conjunt català, l’increment en el mateix període ha estat del 6,47%.
Respecte del mes d’abril d’enguany, la proporció d’estrangers ha augmentat a la capital del Bages de 0,56 punts percentuals, mentre que en relació al maig de l’any passat ho ha fet d’1,14 punts. De fet, la capital del Bages és la segona ciutat gran catalana on més creix la proporció en un any, només per darrera de Tarragona (1,29 punts). Amb tot, la relació d’estrangers sobre el total augmenta a totes les ciutats de més de 50.000 habitants del país.
Al maig, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera van créixer al conjunt de Catalunya (6,5%) i a totes les comarques i Aran. Els increments relatius més elevats van ser els d’Aran (18,1%) i l’Alta Ribagorça (16,7%). En el cas dels afiliats de nacionalitat espanyola, l’augment interanual és molt menys intens (1,6%) i es produeix a 39 comarques i Aran, mentre que disminueixen a 3 comarques. Els augments més destacats són els d’Osona (3,4%) i el Baix Penedès (3,3%).
Al maig el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social augmenta un 2,5%, la mateixa variació que registra el nombre d’afiliats, i situa el nombre d’afiliacions en 3.996.150, 96.055 més que al mateix mes de l’any anterior. Tots els sectors incrementen el nombre d’afiliacions, excepte la construcció, on disminueixen el 0,5%. El sector dels serveis augmenta en 87.770 afiliacions al maig respecte al mateix mes de l’any anterior i registra un increment del 2,8%. Pel que fa a la indústria, l’augment de les afiliacions és de l’1,6% interanual, i creix a 33 comarques i Aran. Les afiliacions a l’agricultura augmenten un 2,2%, amb 1.320 afiliacions més que un any enrere. Hi ha 26 comarques on les afiliacions augmenten, mentre que disminueixen en 14 . n
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