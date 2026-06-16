Manresa és la ciutat gran de Catalunya que genera més ocupació en un any
El nombre d’afiliats augmenta el 4,18% a la capital del Bages durant el mes de maig en relació al mateix mes de l’any anterior
El nombre d’afiliats a la capital del Bages va augmentar del 4,18% el mes de maig en relació al maig de l’any passat, fet que la situa com la ciutat gran de país, de més de 50.000 habitants, que més fa créixer l’ocupació. En total, Manresa sumava a finals de maig 33.780 persones afiliades, 1.355 més que el maig del 2025. Del total, 15.620 eren dones. Al conjunt del país, l’increment de l’afiliació en el mateix període ha estat del 2,45%. Només Vilanova i la Geltrú (+4,07%) i l’Hospitalet de Llobregat (+3,97%) aguanten el pols a Manresa quant a l’augment d’afiliació interanual entre aquest conjunt de municipis.
En relació al mes d’abril, el comportament de Manresa no ha estat tan destacat, amb un augment del nombre d’afiliats de l’1,73%, una dècima per sota del creixement mitjà català durant el mateix període.
El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya ha augmentat en 90.885 persones al maig del 2026 respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que situa el total en 3.793.500 persones, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Pel que fa als municipis, el nombre d’afiliats augmenta o es manté estable al 85% de les poblacions (803) al maig en relació amb el mateix mes de l’any anterior, mentre que a la resta de municipis (144) disminueix. Entre els municipis de més de 50.000 habitants, els augments més modestos són els experimentats a Castelldefels (0,6%), Sant Cugat del Vallès (0,9%) i Girona (1,4%)
Els afiliats augmenten a totes les comarques i Aran. Els augments més destacats, en termes relatius, són els d’Aran (4,4%), el Baix Penedès (4,2%), Osona (3,9%) i el Segrià (3,3%).
El comportament a les comarques
Entre les comarques del territori, la que més creix interanualment en afiliats és l’Anoia (+2,9%), seguida del Bages (+2,6%). Aquestes són les dues úniques comarques del territori que experimenten un augment per sobre de la mitjana catalana (2,45%). El Berguedà hi queda a prop (2,4%). A la Cerdanya, l’augment ha estat del 2%. Al Lluçanès i a l’Alt Urgell, l’increment ha estat de l’1,9% i 1,8%, respectivament, mentre que on menys ha crescut ha estat al Solsonès (1%) i al Moianès (0,8%).
Per sexes, cap de les comarques del territori central se situa per sobre de la mitjana catalana quant a proporció de dones entre els seus afiliats. La mitjana del país és del 47,1%, i la comarca del territori que més s’hi apropa és l’Alt Urgell, amb el 46,8%. El Bages i el Berguedà se situen per sota, amb el 46,3% i el 46,2%, respectivament. Més avall figuren el Solsonès (45,9%), Cerdanya (45,8%), Lluçanès (45,7%), Moianès (45,4%) i l’Anoia (45,2%).
Tanmateix, en totes les comarques del territori, tret del Moianès (1,4%), Solsonès (1,1%) i Alt Urgell (0,8%), el nombre de dones afiliades creix per sobre de la mitjana del país, especialment a l’Anoia (2,8%), al Bages i al Berguedà (2,7%).
Al maig, i respecte al maig anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al conjunt de Catalunya va augmentar en 40.740 i el d’homes en 50.145, fet que suposa increments interanuals del 2,3% i del 2,6%, respectivament. El nombre de dones afiliades augmenta a totes les comarques i Aran. Els increments relatius més elevats són els del Baix Penedès (4,9%) i Osona (3,9%). n
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