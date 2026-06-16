Ryanair titlla de “ximpleria burocràtica” el reglament de la UE que obliga a incloure maletes de mà en el preu dels vols
L’aerolínia creu que la norma apujarà les tarifes per incloure-hi l’equipatge
ACN
Ryanair ha titllat de “ximpleria burocràtica” el reglament de la Unió Europea (UE) que obliga a incloure la maleta de mà d'inici en el preu dels vols, la qual cosa, a parer de la companyia, farà que s’anunciïn tarifes més elevades que incloguin aquests equipatges. En un comunicat aquest dimarts, Ryanair ha advertit que les regulacions “encara més absurdes” de la UE fan perdre competitivitat a les empreses aèries i destaca que més de la meitat dels passatgers ja opta per les tarifes més baixes sense la maleta de mà. L’aerolínia ha reclamat mesures per millorar la competitivitat de les companyies aèries, com ara eliminar el sistema de comerç de drets d’emissió (ETS) o reformar de manera “efectiva” el control del trànsit aeri (ATC).
El Parlament Europeu i el Consell de la UE van arribar el passat divendres a un acord polític per reformar el reglament de drets de passatgers, que obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa, però permetrà oferir un descompte als passatgers si renuncien a portar-la.
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