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La Cambra de Manresa ajuda deu empreses catalanes a obrir mercat a Japó i Corea del Sud

Les societat participants van mantenir reunions amb potencials clients i distribuïdors dels dos països

Representants de les empreses de la missió comercial

Representants de les empreses de la missió comercial / Catpress

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Regió7

Manresa

La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat en la primera quinzena de juny dues missions comercials a Corea del Sud i al Japó amb la participació de deu empreses catalanes de sectors estratègics com la carn, els vins i caves, la proteïna alternativa, el peix i marisc, els snacks i la tecnologia industrial. Amb aquesta edició, la Cambra ja suma quatre anys consecutius organitzant missions comercials en aquesta zona (quatre missions a Japó i tres a Corea).

Japó i Corea del Sud són dos dels destins més atractius d’Àsia per a les empreses catalanes gràcies als acords de lliure comerç amb la Unió Europea. Ambdues missions s’emmarquen en l’aposta de la Cambra per acompanyar les empreses en l’obertura de nous mercats i en la consolidació de la seva presència internacional.

La missió a Corea del Sud, celebrada de l’1 al 5 de juny, va comptar amb la participació de sis empreses dels sectors carni, vitivinícola i de proteïna alternativa. Durant l’estada es van organitzar més de trenta reunions comercials amb alguns dels principals importadors i distribuïdors del país, entre els quals destaquen Samsung Welstory, la Korea Meat Import Association, acompanyada d’un important grup d’empreses importadores, i la corporació Daesang.

Corea del Sud continua sent una destinació especialment rellevant per al sector carni català, en un context en què la pesta porcina africana ha condicionat l’accés a determinats països. El país es manté com un dels principals importadors asiàtics de carn de porc i ofereix oportunitats tant per als productes carnis tradicionals com per a les noves fonts de proteïna. Paral·lelament, els importadors locals han mostrat un renovat interès pels vins blancs i els escumosos catalans, coincidint amb la reducció dels estocs acumulats durant la postpandèmia i la recuperació de les compres.

Pel que fa al Japó, la missió va reunir sis empreses dels sectors de vins i caves, peix i marisc, proteïna alternativa, galetes i snacks i sistemes hidràulics. Les empreses participants van mantenir prop de quaranta reunions amb grups corporatius de primer nivell com AEON, Costco Japan i Kato Works, entre d’altres, fet que confirma l’interès del país per productes de qualitat, innovadors i amb un elevat valor afegit.

El Japó continua sent un mercat de referència per a l’alimentació gourmet, els productes del mar, les noves tendències alimentàries i les solucions industrials especialitzades. La seva elevada exigència en qualitat i seguretat es tradueix en relacions comercials estables i de llarg recorregut per a les empreses exportadores que aconsegueixen posicionar-s’hi.

Malgrat la debilitat que han experimentat en els darrers anys tant el won sud-coreà com el ien japonès davant l’euro, ambdós països mantenen una elevada capacitat importadora i continuen oferint excel·lents oportunitats de negoci, destaca la Cambra. "Es tracta de dues economies avançades, amb consumidors resilients, un alt poder adquisitiu i una demanda sostinguda de productes internacionals de qualitat", posa de manifest l'ens.

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La Cambra de Comerç de Manresa ha comptat amb el suport de la consultora SK Bridge a Corea del Sud i de la Spanish Chamber of Commerce al Japó. "La seva col·laboració ha estat clau per identificar potencials socis comercials i configurar una agenda de reunions d’alt nivell que ha permès a les empreses participants establir contactes de gran valor per als seus projectes d’internacionalització", diu la Cambra en una nota.

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