El Centre de Formació Pràctica de Manresa celebrarà el proper dilluns el seu 25è aniversari
L'acte es farà a les 7 de la tarda, a la seu del CFP al Palau Firal, amb la presència del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper
Regió7
El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresacelebrarà el proper dilluns 22 de juny l’acte commemoratiu del seu 25è aniversari. La celebració tindrà lloc a les 19.00 hores a la seva seu del Palau Firal de Manresa i reunirà representants institucionals, empresarials i persones vinculades a la trajectòria del centre. L’acte comptarà amb la participació del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, així com de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. També hi assistiran impulsors del projecte, empreses col·laboradores, professorat i alumnat que han format part del CFP al llarg d’aquests 25 anys.
La celebració vol ser un reconeixement a la trajectòria del centre des de la seva creació l’any 2001, quan va néixer gràcies a la iniciativa conjunta de la Patronal Metal·lúrgica, la Cambra de Comerç, l’Ajuntament de Manresa i el teixit empresarial del territori. El projecte va arrencar al Palau Firal amb el suport de 29 empreses fundadores i una inversió inicial de 267.000 euros, formalitzada amb la signatura del conveni de gestió i finançament el 14 de març de 2001.
Durant aquest quart de segle, el CFP ha experimentat una evolució constant, amb diferents ampliacions d’espai fins als 1.650 m² actuals i la incorporació de maquinària d’última generació per garantir una formació alineada amb les necessitats reals de la indústria. Entre els equipaments destaquen centres de mecanització de 5 eixos, eines d’automatització, metrologia i sistemes d’enginyeria inversa.
El centre també ha reforçat les aliances amb empreses proveïdores de tecnologia i ha consolidat una metodologia basada en el treball conjunt amb el teixit productiu del territori. En aquest marc, el CFP ha estat pioner en la implantació de la formació dual, recuperant la figura de l’aprenent com a peça clau del model formatiu.
Amb el pas dels anys, el Centre de Formació Pràctica s’ha consolidat com un centre de referència a Catalunya en l’àmbit de la formació industrial, amb un ampli consens institucional i polític sobre la necessitat de garantir-ne el finançament per assegurar la continuïtat del seu paper en la qualificació de professionals del sector.
De cara al futur, el CFP mira cap a una nova etapa vinculada al desenvolupament del projecte de la UPC a la Fàbrica Nova, amb l’objectiu de continuar evolucionant com a espai estratègic de formació i innovació al servei de la indústria.
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