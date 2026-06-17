Fòrum del Mediterrani
Coronas (La Caixa) reivindica un progrés que no deixi enrere els més vulnerables
El director general de la Fundació recorda que el Mediterrani «no va prosperar alçant murs, sinó obrint rutes»
Albert Martín
«‘Hay que recordar hacia mañana’». Aquesta cita de Federico García Lorca ha servit al director general de La Caixa, Josep Maria Coronas, per demanar que el Mediterrani continuï generant esperança i se situï com una «màquina de fabricar civilització».
El directiu de La Caixa ha sigut el segon a prendre la paraula en la jornada d’aquest dimecres del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, després del president de Prensa Ibérica, Javier Moll, que ha donat la benvinguda als assistents passades les nou del matí. Coronas ha volgut reivindicar que la iniciativa de la celebració d’aquestes jornades «respon a una intuïció personal» del mateix Moll i del president de La Caixa, Isidre Fainé. «El Fòrum està contribuint a construir una societat millor, que és la raó de ser i l’ànima de La Caixa», ha apuntat.
En un discurs de marcada vocació social, el primer executiu de la Fundació La Caixa ha recordat que va ser a la capital catalana on va sorgir el Procés de Barcelona el 1995, amb la ‘Declaració de Barcelona’ en què la Unió Europea i 12 països del sud del Mediterrani es proposaven convertir el Mediterrani en un espai comú de pau, estabilitat i prosperitat. Coronas ha rememorat el compromís assolit llavors de treballar per «la pau, l’estabilitat, la cooperació, la cooperació, la multilateralitat, la solidaritat, el diàleg, la dignitat de les persones i els drets humans».
En aquest sentit, Coronas ha volgut reivindicar un progrés que no deixi enrere els més desfavorits. «Si hi ha futur serà perquè el construïm conjuntament», ha dit, recordant un context «convuls, de desigualtat, crisi climàtica i falta d’oportunitats per a milions de joves». «A La Caixa creiem en el poder de la igualtat, l’educació, la ciència i la cultura per construir societats més resilients», ha explicat des de l’auditori del CosmoCaixa.
El director general de la fundació privada més gran d’Espanya ha avisat que no hi haurà estabilitat al Mediterrani «si milions de persones pensen que no hi ha futur» i ha fet una crida a renovar l’ambició mediterrània per defensar la convivència davant la polarització: «El Mediterrani no va prosperar alçant murs, sinó obrint rutes».
Coronas ha tancat el seu discurs amb una crida a l’esperança i una cita del filòsof Francesc Torralba: «Actuem moguts per l’esperança; l’esperança és la confiança projectada cap al futur», ha dit.
A l’auditori, Javier Moll, al costat de la seva dona i vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, i els seus fills Aitor i Ainhoa, conseller delegat i directora editorial de Prensa Ibérica, escoltaven Coronas. També hi van fer acte de presència Sergi Guillot, director general del grup periodístic; Albert Sáez, director general de Continguts; Martí Saballs, director d’Informació Econòmica; o Gemma Martínez, directora d’EL PERIÓDICO, a més d’un llarg etcètera de càrrecs de Prensa Ibérica i les seves 27 capçaleres.
El tercer Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani està impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació La Caixa, i fins dijous convertirà la capital catalana en epicentre del debat sobre el potencial de l’arc mediterrani, regió cultural i comercial. L’esdeveniment compta amb el patrocini d’empreses com Aena,CaixaBank,Cellnex,Endesa,Mango,Mercadona,Naturgy,Seat,Telefónica o Veolia. Les jornades, que s’estenen fins demà dijous, compten també amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Regió de Múrcia, la Junta d’Andalusia i ajuntaments com el de Barcelona, Màlaga o Palma, entre d’altres.
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