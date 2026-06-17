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Els Premis FAD d'Arquitectura reconeixen la rehabilitació de l'Anònima de Manresa

Els prestigiosos guardons d'arquitectura i interiorisme, de referència a Espanya i Portugal, han concedit el premi Re-FAD a l'històric edifici de la capital del Bages, un projecte de l'arquitecta osonenca Meritxell Inaraja

Interior de l'edifici de l'Anònima de Manresa

Interior de l'edifici de l'Anònima de Manresa / Adrià Goula

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Regió7

Manresa

L'Anònima de Manresa ha estat reconeguda aquest dimecres amb el premi Re-FAD, un guardó especial dels Premis FAD d'Arquitectura i Interiorisme, de referència a Espanya i Portugal. El jurat ha distingit el projecte de rehabilitació liderat per l'arquitecta osonenca Meritxell Inaraja, que recupera, reutilitza i regenera aquest històric edifici de la capital del Bages, posant en valor el patrimoni arquitectònic i la sostenibilitat. La cerimònia ha tingut lloc al DHub (Disseny Hub Barcelona).

El Premi FAD d'Arquitectura s'ha concedit ex aequo al projecte arquitectònic Recircular l'Eixample, dels despatxos barcelonins Flexo Arquitectura i Addenda Architects, i a l'edifici Infinito Delicias de Madrid, una obra dels despatxos Husos Arquitecturas i Eli (Oficina de Arquitecutura).

Els projectes guanyadors en les altres categories han estat: la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid, de MAIO, en la categoria d'Interiorisme; la Canòpia Urbana - Àmbit Túnels (Barcelona), d'Agence TER, Ana Coello de Llobet (ACPA) i Meta Engineering, en Ciutat i Paisatge; i Limina, a Hernani (Guipúscoa), de Garbizu Collar i KRI, en Intervencions Efímeres.

D'altra banda, el projecte Abby Kortrijk (Bèlgica), de Barozzi Veiga i Tab Architects, ha estat distingit amb el FAD Internacional.

En la categoria de Pensament i Crítica, han estat guardonades ex aequo les obres Flotando en litio, de Marina Otero, i Hacia la ecomorfología. Entre la utopía y la realidad, d'Anna Bofill Levi, amb edició a càrrec d'Ana Gilsanz.

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El Premi Habitàcola ha reconegut el projecte (DES)BORDE, de l'estudiant de l'ESDI Sara Gómez Montolio, mentre que el Premi al Centre Educatiu ha estat atorgat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (ETSAM).

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