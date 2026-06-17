HABITATGE
Espanya necessitarà construir un milió menys de cases de les previstes fins al 2041
L’INE ha rebaixat la seva previsió de creació de llars, que ha retallat gairebé a la meitat
Gabriel Santamarina
Espanya necessitarà un milió i mig menysd’habitatges de les que preveia fins al 2041. Aquesta és la principal conclusió que s’extreu de les previsions de creació de llars que ha publicat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest dimecres, que apunten que en els pròxims 15 anys es crearan 2,2 milions de llars, davant els 3,69 milions que va projectar per al període 2024-2039, xifres que serveixen de guia per conèixer les cases que s’hauran de construir en els pròxims anys.
L’organisme públic va calcular el 2024 que fins al 2039 es crearien al voltant d’unes 246.000 llars noves a l’any de mitjana. Ara ha rebaixat aquesta previsió fins a les 145.600 llars, tot i que ha estès les seves projeccions fins al 2031. Aquesta sol ser la mètrica utilitzada pel sector immobiliari –i l’Administració pública– per calcular la necessitat futura d’habitatges al país. És a dir, la primera conclusió de les dades de l’INE és que Espanya continuarà necessitant construir cases, però no seran tantes com les que s’havien estimat.
L’INE rebaixa les seves previsions
L’entitat pública preveu que la població creixerà en un 8,4% entre el 2026 i el 2041, però les llars ho faran en un 11,1%. ¿Per què? Perquè la mida mitjana de la llar, el nombre d’individus que hi conviuen, s’anirà reduint gradualment en els pròxims anys. Actualment hi ha unes 2,5 persones i aquesta xifra retrocedirà fins a les 2,43 en 2041. No obstant, la baixada és inferior a la que va estimar l’INE el 2024, que apuntava que el 2039 només conviuran 2,32 individus per família.
Les noves projeccions apunten que entre el 2026 i el 2041, les llars d’una persona augmentaran en 1,1 milions i els de dues persones, en 957.000. Junts expliquen aproximadament el 94% de l’increment net de llars. En canvi, les llars de quatre o més persones es mantindrien estables o, fins i tot, registraran una lleugera baixada d’aproximadament unes 19.000 unitats. La projecció del 2024 esperava que Espanya comptés el 2039 amb uns 7,7 milions de llars unipersonals, el 33,5% del total, xifra que ara rebaixa en aproximadament un milió: espera uns 6,7 milions de famílies unipersonals, el 30,6% del total.
(Pròxima ampliació)
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia