Fòrum del Mediterrani
Gortázar (CaixaBank) adverteix que l’entorn polític dificulta «els consensos necessaris» per a l’economia
El conseller delegat de CaixaBank cita les macroinversions en intel·ligència artificial com a possible amenaça per al sistema financer
Albert Martín
El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha participat aquest dimecres en la tercera edició del Fòrum del Mediterrani de Prensa Ibérica i ho ha fet per constatar que la banca viu un moment dolç malgrat el convuls escenari geopolític. «El sector financer viu un moment fort, de liquiditat; és una notícia fantàstica per empènyer l’economia: som el sistema circulatori que fa arribar la liquiditat a famílies i empreses», ha explicat el directiu. Gortázar s’ha referit també al menor palanquejament privat, que ha qualificat de «magnífica notícia» per dotar l’economia d’una «resiliència més gran» en cas que hi hagi problemes.
En una conversa amb el director d’Informació Econòmica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, Gortázar ha admès que l’economia sembla haver-se desancorat de la política, que viu moments d’inestabilitat. «A curt termini hi ha una dissociació, tenim un entorn polític molt polaritzat i un entorn econòmic amb els creixements més alts d’Europa», ha exposat.
El conseller delegat de CaixaBank ha volgut advertir, tanmateix, que aquesta situació no és sostenible a mitjà termini. «Tenim una productivitat baixa, un deute i dèficit públics que no corresponen a un moment tan bo del cicle com el que tenim, i un problema d’infraestructures on hem tingut poca planificació», ha enumerat, citant l’apagada, els problemes ferroviaris i fins i tot la crisi de l’habitatge dins d’aquest apartat. «Els desequilibris que estem veient no es poden corregir de la nit al dia, però aquest entorn polític polaritzat dificulta els consensos necessaris», ha advertit. «A mitjà o llarg termini ens hi juguem molt si no posem solució a aquests problemes», ha reblat.
En l’anàlisi que ha dut a terme el financer madrileny ha volgut advertir també d’una amenaça que pot existir en el sector bancari: «Hi està havent quantitats ingents d’inversió en centres de dades, i el sector creix a tanta velocitat que és ingenu pensar que creixeran al mateix ritme l’oferta i la demanda». Gortázar ha afegit que l’«atenció inversora, que pot ser desmesurada, pot generar un petit terratrèmol».
Entre els problemes amb què es pot trobar la banca espanyola en un futur ha citat també el d’una possible desacceleració econòmica a cinc anys vista i els impactes que es puguin derivar dels problemes existents al mercat immobiliari.
Sense fusions a curt termini
A preguntes de Martí Saballs, Gortázar ha volgut tancar la porta amb una certa rotunditat a possibles operacions corporatives entre entitats europees. «En un futur pròxim no es donen les condicions per crear valor amb fusions transfrontereres a Europa», ha vaticinat. El financer ho ha argumentat per les diferents costums dels clients a cada país i per una normativa no harmonitzada: «En el sector bancari encara no hi ha una Unió Europea i, per tant, les sinergies desapareixen».
En el cas espanyol, Gortázar ha presumit de la integració de Bankia a CaixaBank, «la més gran i exitosa de la història», i ha apuntat que CaixaBank ja va fer els deures i que té «la mida que ha de tenir».
A l’auditori escoltava una nodrida representació de personalitats del món de la política i l’empresa, amb Javier Moll, president de Prensa Ibérica, i la seva esposa i vicepresidenta, Arantza Sarasola, al capdavant.
El tercer Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani està impulsat per Prensa Ibérica i la Fundació la Caixa, i fins dijous convertirà la capital catalana en epicentre del debat sobre el potencial de l’arc mediterrani, regió cultural i comercial. L’esdeveniment compta amb el patrocini d’empreses com Aena, CaixaBank, Cellnex, Endesa, Mango, Mercadona, Naturgy, Seat, Telefónica o Veolia. Les jornades, que s’estenen fins demà dijous, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears, la Región de Murcia, la Junta de Andalucía i ajuntaments com el de Barcelona, Málaga o Palma, entre d’altres.
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