L'osonenc Manel Alcubierre presidirà el Col·legi d’Arquitectes de la Catalunya Central
El nou responsable de l'organisme substitueix la manresana Claudina Relat
L'osonenc Manel Alcubierre i Roca ha estat escollit nou president de la Junta Directiva de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya després de la celebració del procés electoral col·legial, celebrat a finals de maig. La Junta la completen Jaume Soldevila i Segura (secretari), Anna Palomera i Moltó (tresorera) i Gisela Soler i Mampel (vocal).
Alcubierre, que substitueix en el càrrec la manresana Claudina Relat, desenvolupa la seva activitat professional des del seu estudi d’arquitectura de Vic i ha centrat bona part de la seva trajectòria a la comarca d’Osona, on ha combinat l’exercici lliure de la professió amb l’experiència en l’àmbit de l’administració pública, "fet que li ha permès conèixer de prop tant la realitat professional dels arquitectes com les dinàmiques de gestió del territori", segons destaca en una nota el col.legi. Alcubierre ha format part de la Junta Directiva de la Demarcació de Comarques Centrals en mandats anteriors, exercint responsabilitats de secretari i vocal, i impulsant espais de debat, divulgació i reflexió sobre l’arquitectura, el territori i la professió, "amb especial interès en la millora de les condicions d’exercici professional i la simplificació dels processos vinculats a la pràctica de la professió", destaca l'organisme.
Per la seva banda, Jaume Soldevila té despatx professional a Manresa i compta amb una sòlida trajectòria en l’àmbit del patrimoni. En l'anterior junta ocupava el càrrec de tresorer i responsable de cultura. Durant aquest període, ha participat en la gestió de la Demarcació i en l’impuls de l’activitat cultural, "contribuint a consolidar projectes i a reforçar la presència institucional al territori", destaca el col·legi.
La nova tresorera, Anna Palomera, també té despatx professional a Manresa i desenvolupa la seva activitat principalment en l'àmbit de l'habitatge així com en projectes d’obra civil. S'ha format en bioconstrucció i ha participat en activitats formatives i de divulgació impulsades pel COAC. Aporta, així, "una mirada compromesa amb la sostenibilitat i la qualitat de l’entorn construït, així com una capacitat d’organització i seguiment dels processos, qualitats rellevants per a la gestió econòmica i el desenvolupament de les funcions de tresoreria", en posa de manifest l'entitat.
D'altra banda, Gisela Soler desenvolupa la seva activitat a l’administració pública al Moianès. S’ha interessat per l’urbanisme i la planificació territorial, àmbits en què continua formant-se. Sempre ha estat vinculada a moviments socials i a espais de reflexió sobre el paper social de l’arquitectura i la seva capacitat de transformar l’entorn i millorar la qualitat de vida de les persones. Aquesta trajectòria li permet aportar "una mirada sensible al territori i així com una visió que integra dimensió institucional i implicació social en les línies d’actuació de la Demarcació", destaca el col·legi.
La nova Junta Directiva afronta el mandat amb la voluntat de "reforçar la presència del COAC a les Comarques Centrals, potenciar el suport als arquitectes del territori i impulsar el debat sobre arquitectura, sostenibilitat, urbanisme i qualitat de vida, en coordinació amb els òrgans de govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya". Així mateix, també es proposa "potenciar la relació institucional amb administracions, entitats i agents del territori, i el vincle amb la ciutadania, amb l’objectiu d’acostar l’arquitectura a la societat i posar-la en valor. En aquest sentit, es reivindica el paper dels arquitectes com a professionals clau aportant coneixement tècnic, visió global i capacitat de mediació en processos complexos, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones", segons continua la nota de premsa.
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