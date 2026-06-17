Mar Vila Dalmases guanya el Premi al Millor Treball de Recerca en Química de la Fundació UEA
El guardó, lliurat en el marc dels Premis Igualada Recerca Jove 2026, reconeix un estudi sobre la regeneració i reutilització d'aigua en el procés de curtició
La Fundació UEA ha atorgat el Premi al Millor Treball de Recerca en l’àmbit de la Química 2026 a Mar Vila Dalmases, alumna de l'Institut Pere Vives Vich d'Igualada, pel seu treball «Cap a una adoberia circular: regeneració i reutilització d'aigua en el procés de curtició». El premi es va lliurar aquest dimarts durant la 21a edició dels Premis Igualada Recerca Jove, impulsats pel Campus Universitari Igualada-UdL amb la col·laboració de la Fundació UEA, l’Ajuntament d’Igualada, el CECI, l’Ateneu Igualadí i el Rotary Igualada.
El jurat va valorar especialment la qualitat i el rigor de la investigació presentada per Mar Vila Dalmases, i va destacar "l'extens treball de camp realitzat, la profunditat de la recerca, la solidesa metodològica i la capacitat de desenvolupar una investigació ben estructurada i argumentada". El projecte aborda un dels grans reptes actuals del sector adober, i hi planteja solucions vinculades a la regeneració i reutilització de l'aigua en els processos de curtició des d'una perspectiva d'economia circular.
La convocatòria d'enguany ha comptat amb set treballs de recerca relacionats amb la química, una xifra que des de la Fundació UEA i les empreses impulsores del premi es valora molt positivament.
A més del treball guanyador, el jurat també va destacar la qualitat d'altres investigacions presentades, com «Síntesi d'un bioplàstic mitjançant l'exoesquelet de la gamba», «Quantificació dels pigments clorofíl·lics en l'oli d'oliva: un estudi espectrofotomètric» i «Els sucs de taronja comercials tenen tanta vitamina C com els sucs de taronja naturals?», per la qualitat de la recerca i la seva presentació.
Des de la Fundació UEA es destaca que l'objectiu d'aquest premi és incentivar la recerca i despertar vocacions entre els joves en un àmbit tan rellevant com la química. "Una disciplina imprescindible per afrontar reptes socials, ambientals i industrials, i que alhora representa un sector estratègic per a l'economia de la comarca i de la ciutat d'Igualada", diu la fundació.
El premi consisteix en una aportació de 800 euros destinada a la matrícula dels estudis postobligatoris que cursi la persona guardonada, una quantitat que pot arribar als 1.300 euros si opta per matricular-se al Grau en Enginyeria Química del Campus Universitari Igualada-UdL o en qualsevol altre grau universitari o cicle formatiu de l'àmbit químic.
En el premi participen deu empreses del sector químic de la comarca: Quimser, Comercial Godó, Proquip, Apliclor, Atlas, Eminfor, ABC Global Solutions, Robinson Ventures, Teclim i Labin, que financen el guardó i participen en el jurat.
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