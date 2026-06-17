El mestre xocolater Lluc Crusellas, convidat d'honor a Òdena al primer vespreig d'UEA Joves
La jornada se celebrarà el proper 9 de juliol a Can Macià
Lluc Crusellas, guardonat amb el World Chocolate Masters, el concurs de xocolateria més prestigiós del món, compartirà la seva experiència com a jove professional que ha aconseguit excel·lir en un sector altament exigent, amb el col·lectiu UEA Joves de la Unió Empresarial de l'Anoia en el transcurs del primer vespreig organitzat per aquest col·lectiu, que agrupa joves d’entre 22 i 40 anys vinculats al teixit empresarial anoienc. Crusellas explicarà "com el talent, la disciplina i la capacitat d’innovació han estat claus en el seu recorregut", segons avança la UEA. Aquesta primera edició del Vespreig UEA Joves tindrà lloc el pròxim dijous dia 9 de juliol de 2026, a Can Macià (Òdena) a les 19h.
El Vespreig UEA Joves es planteja com un espai distès i participatiu, on els assistents poden interactuar amb el ponent, generar xarxa i compartir inquietuds amb altres joves vinculats al món empresarial. L’objectiu és fomentar l’intercanvi d’idees i reforçar una comunitat activa i compromesa amb el desenvolupament econòmic del territori, segons explica la patronal.
L’acte del proper dia 9 de juliol comptarà amb la ponència de Lluc Crusellas i finalitzarà amb un sopar a peu dret per afavorir les relacions de negoci i l’intercanvi d’impressions. El preu per a socis de la UEA és de 30 euros, mentre que per a no socis, és de 50 euros. Les inscripcions poden fer-formalitzar-se a www.uea.cat/agenda. El Vespreig UEA Jove compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball Nacional i amb el patrocini de Volvo Motorcat Premium.
UEA Joves engloba joves empresaris i directives, així com persones en procés de relleu generacional o que han iniciat el seu propi projecte empresarial. El col·lectiu treballa per crear espais de trobada, fomentar la col·laboració i donar visibilitat al talent jove del territori. Al llarg d’aquest 2026, UEA Joves ja ha impulsat activitats com una taula rodona sobre empresa familiar amb la participació de casos d’èxit catalans com Marlex, Carner Barcelona i Premod Modular. També ha organitzat sessions centrades en l’emprenedoria amb empreses com Woodys, Europistachios i Food For Joe.
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