Fòrum del Mediterrani
Santacreu (Cambra): «El Mediterrani és un mar d’oportunitats i prosperitat compartida»
Les cambres de comerç de Jordània i Croàcia destaquen la resiliència de les diferents economies davant les successives crisis dels últims anys
Gabriel Ubieto
«La terra ens dona els fruits, el mar ens dona la riquesa». Fa més de set segles aquest era el lema del Consolat del Mar, un organisme comercial que regia l’activitat econòmica de Barcelona i, per tant, de gran part del Mediterrani. Avui, en ple segle XXI, aquesta màxima continua tenint tota la vigència, tal com han corroborat representants de les cambres de comerç de Jordània,Croàcia i la mateixa Barcelona, citades en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, esdeveniment organitzat per Prensa Ibérica.
«El Mediterrani és un mar d’oportunitats i prosperitat compartida», ha reivindicat Josep Santacreu, president de la cambra de Barcelona, en una taula rodona moderada per la directora d’EL PERIÓDICO, Gemma Martínez. Actualment, la capital catalana ostenta la presidència d’ASCAME (en anglès, Association of the Mediterranean Chambers of Commerce and Industry), una entitat que coordina 150 cambres de comerç repartides per tot el ‘Mare Nostrum’. I des d’aquesta, les diferents parts busquen incrementar els llaços entre economies diferents, però complementàries.
Una de les últimes a incorporar-se en el temps ha sigut Croàcia, tal com ha explicat el seu portaveu, Sara Štrljić Pezelj. El país balcànic no només té en comú amb Catalunya que ha servit de decorat de populars sèries com ‘Joc de trons’ o que és un destí turística que cada any acull milions de visitants, sinó que també ha reivindicat el seu esperit comercial. «Som un pont entre el centre i l’est d’Europa i el Mediterrani», ha afirmat Štrljić Pezelj.
Hi ha almenys dues coses que han caracteritzat històricament això que els romans van batejar com a ‘Mare Nostrum’. La primera, aquesta vocació comercial i d’obrir-se al mar. La segona, una extraordinària resiliència davant les crisis, de la qual a les vores de l’est es mostren especialment orgullosos, especialment en l’actual context. «Estem habituats als problemes a l’Orient Mitjà, n’aprenem, ens fan més forts», ha dit fent broma Fathi al-Jaghber, president de la Cambra d’Indústria de Jordània.
Cooperació i benefici mutu
El representant jordà ha iniciat la seva intervenció donant les gràcies al Govern d’Espanya per la seva actitud política de suport a Palestina i rebuig de la invasió efectuada per l’exèrcit isrealí. Una popularitat que altres països de l’est de la mediterrània comparteixen i que el president de la Cambra de Comerç ha instat a aprofitar, per consolidar aquesta posició de lideratge i referència de Barcelona com a capital econòmica de la regió. «Hem d’intentar recuperar aquest rol actiu, per això vull agrair a Prensa Ibérica aquest esdeveniment», ha afirmat.
«El que hem de fer és que aquests països que necessiten desenvolupar-se ho facin millor i més ràpid per evitar problemes de seguretat, però també com a gran oportunitat econòmica», ha considerat Santacreu, que ha posat com a exemple de cooperació i benefici mutu la recent doble inversió anunciada per l’empresa d’origen català Grifols, que ampliarà els seus centres de Barcelona, i n’obrirà un altre a Egipte. «Egipte ajudarà que aquí siguem més sobirans en qüestions de plasma», ha asseverat.
El testimoni de Barcelona el recolliran a futur grans urbs com Istanbul (Turquia), Alexandria (Egipte) o Atenes (Grècia), però totes haurien de dirigir una mirada estratègica, segons ha apuntat Santacreu, cap a la vora sud del Mediterrani. «Hem d’ajudar el nord d’Àfrica, perquè és la porta al gran continent d’aquest segle», ha considerat.
Els seus homòlegs jordà i croata han destacat la importància de perseverar en les inversions en infraestructures per accelerar les cadenes logístiques i incrementar els llaços comercials en clau marítima. També han compartit reptes comuns, com reconvertir el turisme cap a formes més sostenibles. I la representant croata ha posat especialment l’èmfasi a continuar creixent, però incorporant les dones en condicions d’igualtat, promocionant l’emprenedoria femenina amb programes de suport, educació i finançament.
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