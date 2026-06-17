Una tecnologia creada al Bages evita que 5.000 tones de residus arribin a rius i mars
El sistema TecnoGrabber, de la santfruitosenca Tecnoconverting, s'instal·la als col·lectors d'aigües residuals
La solució tecnològica TecnoGrabber, de la fruitosenca Tecnoconverting, ha permès capturar 5.000 tones de residus a Catalunya, estat espanyol i Andorra abans que arribin a rius i al mar, segons informa la mateixa empresa. Al Bages hi ha el sistema TecnoGrabber instal·lat a Manresa, Balsareny, Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort i Sant Fruitós de Bages. En total, a Catalunya hi ha una setantena de municipis que ja estan utilitzant aquest sistema desenvolupat per l’enginyeria bagenca.
TecnoGrabber està dissenyat per capturar sòlids arrossegats per episodis de pluja abans que arribin als rius i al mar. El sistema, que es va posar en marxa l'any 2020, actua com una barrera de retenció dins la xarxa de sanejament. Quan plou, l'aigua pot arrossegar tovalloletes, plàstics i altres residus sòlids acumulats als col·lectors. Les malles del sistema retenen aquests residus, evitant que acabin al riu o al mar, però deixen passar igualment l’aigua. Un cop les malles s'omplen, cal fer-ne el manteniment: retirar els residus acumulats, substituir les malles i deixar el sistema preparat per al següent episodi de pluja.
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