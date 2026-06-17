Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AmiantChibuzo AgboAvís per calorZapateroXavier NovellMinut de silenci a Navàs
instagramlinkedin

La UEA impulsa una jornada a Calaf per visibilitzar el lideratge femení a la indústria

La sessió se celebrarà a la seu de Calaf Grup el proper 1 de juliol

Seu de Calaf Grup

Seu de Calaf Grup / Calaf Grup

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Carles Blaya

Carles Blaya

Manresa

La Unió Empresarial de l’Anoia, a través d’UEA Inquieta, organitza el proper dimecres 1 de juliol a les instal·lacions a Calaf de Calaf Grup la jornada Dones i Indústria: liderant el present, transformant el futur, una trobada que vol posar en valor el paper de les dones en el sector industrial i fomentar un debat obert sobre els reptes i oportunitats en lideratg. La sessió vol posar de manifest l'escassa presència femenina -especialment, en càrrecs de responsabilitat i direcció- al sector industrial. Per això vol donar visibilitat a dones referents del sector i crear un espai de reflexió col·lectiva sobre la seva evolució i futur dins la indústria.

L’acte central consistirà en una taula rodona amb la participació de tres professionals destacades del teixit industrial del territori: Míriam Pujol, CEO de Calaf Grup; Àngels Tatjé, administradora de Tecnipul i Núria Grau, CEO d’Unic Rentals. Durant el debat, s’abordaran qüestions com el lideratge femení, la captació de talent, la transformació industrial i la necessitat de generar nous referents per a les futures generacions. La conversa també vol posar el focus en els models de colideratge i en com la diversitat de mirades en els espais de decisió pot esdevenir una fortalesa competitiva per a les empreses, segons avança la UEA.

La sessió tindrà lloc de 17.30 h a 20.00 h. Les inscripcions per participar a l’acte ja estan disponibles a www.uea.cat/agenda. El preu per a socis de la UEA és gratuït, mentre que per a no socis, l’accés a la jornada són 30 €.

Notícies relacionades

La jornada, organitzada per UEA Inquieta; compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya; de la Diputació de Barcelona i del Consell Territorial de la Pime; i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf i l’Associació Empresarial Alta Segarra.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
  2. Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
  3. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  4. Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
  5. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  6. Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
  7. Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre
  8. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia

La UEA impulsa una jornada a Calaf per visibilitzar el lideratge femení a la indústria

La UEA impulsa una jornada a Calaf per visibilitzar el lideratge femení a la indústria

Zapatero nega davant el jutge influència en el rescat de Plus Ultra

Zapatero nega davant el jutge influència en el rescat de Plus Ultra

El jove que va matar el logopeda del seu fill va irrompre a la consulta després d’escoltar els crits del nen

Espanya necessitarà construir un milió menys de cases de les previstes fins al 2041

Espanya necessitarà construir un milió menys de cases de les previstes fins al 2041

La Conca d’Òdena celebra el 28J amb una programació extensa d’activitats LGTBI sota el lema “Transforma la mirada”

La Conca d’Òdena celebra el 28J amb una programació extensa d’activitats LGTBI sota el lema “Transforma la mirada”

Una tecnologia creada al Bages evita que 5.000 tones de residus arribin a rius i mars

Una tecnologia creada al Bages evita que 5.000 tones de residus arribin a rius i mars

La Cambra de Manresa ajuda deu empreses catalanes a obrir mercat a Japó i Corea del Sud

La Cambra de Manresa ajuda deu empreses catalanes a obrir mercat a Japó i Corea del Sud

Mar Vila Dalmases guanya el Premi al Millor Treball de Recerca en Química de la Fundació UEA

Mar Vila Dalmases guanya el Premi al Millor Treball de Recerca en Química de la Fundació UEA
Tracking Pixel Contents