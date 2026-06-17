La UEA impulsa una jornada a Calaf per visibilitzar el lideratge femení a la indústria
La sessió se celebrarà a la seu de Calaf Grup el proper 1 de juliol
La Unió Empresarial de l’Anoia, a través d’UEA Inquieta, organitza el proper dimecres 1 de juliol a les instal·lacions a Calaf de Calaf Grup la jornada “Dones i Indústria: liderant el present, transformant el futur”, una trobada que vol posar en valor el paper de les dones en el sector industrial i fomentar un debat obert sobre els reptes i oportunitats en lideratg. La sessió vol posar de manifest l'escassa presència femenina -especialment, en càrrecs de responsabilitat i direcció- al sector industrial. Per això vol donar visibilitat a dones referents del sector i crear un espai de reflexió col·lectiva sobre la seva evolució i futur dins la indústria.
L’acte central consistirà en una taula rodona amb la participació de tres professionals destacades del teixit industrial del territori: Míriam Pujol, CEO de Calaf Grup; Àngels Tatjé, administradora de Tecnipul i Núria Grau, CEO d’Unic Rentals. Durant el debat, s’abordaran qüestions com el lideratge femení, la captació de talent, la transformació industrial i la necessitat de generar nous referents per a les futures generacions. La conversa també vol posar el focus en els models de colideratge i en com la diversitat de mirades en els espais de decisió pot esdevenir una fortalesa competitiva per a les empreses, segons avança la UEA.
La sessió tindrà lloc de 17.30 h a 20.00 h. Les inscripcions per participar a l’acte ja estan disponibles a www.uea.cat/agenda. El preu per a socis de la UEA és gratuït, mentre que per a no socis, l’accés a la jornada són 30 €.
La jornada, organitzada per UEA Inquieta; compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya; de la Diputació de Barcelona i del Consell Territorial de la Pime; i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calaf i l’Associació Empresarial Alta Segarra.
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