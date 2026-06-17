Els treballadors dels ‘fingers’ de l’aeroport del Prat convoquen sis dies de vaga per la falta de personal
UGT acusa l'actual concessionària de no reforçar la plantilla mentre espera la resolució del concurs d'Aena
ACN
Els treballadors que gestionen els 'fingers' de l'aeroport del Prat han convocat sis jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i 4 i 5 de juliol. UGT atribueix la protesta a la manca de personal a la plantilla d'EFS Mantenimiento y Servicios Técnicos SLU, filial d'Adelte, encarregada actualment del servei. Segons el sindicat, l'empresa no ha incorporat els efectius necessaris malgrat l'increment de l'activitat previst per a l'estiu i necessita almenys 18 treballadors més per garantir el funcionament adequat de les passarel·les d'embarcament. La convocatòria arriba mentre continua pendent la resolució definitiva del concurs d'Aena per adjudicar el servei a una nova concessionària.
Segons ha explicat UGT, Adelte continua prestant el servei de manera provisional després que finalitzés la concessió anterior. La nova licitació es va resoldre però diverses empreses van presentar recursos davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), fet que ha ajornat l'adjudicació definitiva.
El sindicat sosté que aquesta situació ha provocat una manca d'inversions en personal per part de l'empresa sortint. Segons els representants dels treballadors, la plantilla actual està formada per 86 persones i seria necessari incorporar-ne almenys 18 més per afrontar les necessitats operatives de l'aeroport.
UGT assegura que la falta de personal ja es va fer evident durant la Setmana Santa, coincidint amb un augment de l'activitat aeroportuària. Els treballadors afirmen que van ajornar mobilitzacions davant la previsió que el canvi de concessionària es produís de manera imminent, però denuncien que la situació continua encallada mentre la companyia manté la seva negativa a ampliar la plantilla.
Així mateix, el sindicat ha traslladat a l’ACN que la problemàtica que pateixen aquests treballadors és “similar” al d’altres empreses subcontractades a la infraestructura. Segons expliquen, les empreses que es presenten assoleixen el compromís per a guanyar el contracte i després “fan retallada de personal” perquè “diuen que no és viable” oferir el servei a aquell preu.
Mediació al departament de Treball
Els treballadors i la companyia estan convocats a una mediació aquest divendres al Departament de Treball a les 9.30 h.
La vaga podria afectar el ritme de les operacions a l'aeroport, especialment en les franges de màxima activitat de primera hora del matí i a partir del migdia. Els 'fingers' són les passarel·les mòbils que connecten la terminal amb els avions i el seu manteniment és necessari per garantir el funcionament normal dels embarcaments i desembarcaments.
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